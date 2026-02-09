¿Los gritó? El video de la reacción de Guillermo Barros Schelotto en los dos goles de Vélez a Boca

Guillermo Barros Schelotto tuvo una reacción especial en el doblete de Matías Pellegrini que le dio tres puntos de oro al Fortín frente al Xeneize.

El triunfazo de Vélez por 2-1 ante Boca en el José Amalfitani fue un partido más que especial para Guillermo Barros Schelotto. No solo porque dirige al Fortín y su cabeza está enfocada al 100% en el cuadro de Liniers sino porque también está identificado con el cuadro de la Ribera por su pasado como jugador y entrenador.

El Mellizo, uno de las grandes leyendas del Xeneize, siempre le tuvo mucho cariño y respeto a todo el pueblo azul y oro y esta fue la primera vez que enfrentó a su amado club desde el banco de los suplentes. ¿El resultado? Un ajustado 2-1 con un doblete de Matías Pellegrini, la gran figura de la noche en Liniers.

Guillermo Barros Schelotto no gritó los goles de Pellegrini en el triunfo ante Boca Como suele ocurrir cada vez que su equipo convierte un gol, Guillermo Barros Schelotto lo festeja con euforia y mucha pasión, pero contra Boca tomó una decisión particular: en los dos goles del exfutbolista de Estudiantes, se quedó sentado en el banco de los suplentes y con cara seria, una muestra del respeto y el cariño que le tiene a Boca.

Guillermo Barros Schelotto no gritó los goles de Vélez en el triunfo ante Boca IG @SC_ESPN A diferencia de él, su hermano Gustavo Barros Schelotto y Federico "Pocho" Insúa, sus ayudantes de campo, salieron despegados del banco de suplentes y gritaron a todo pulmón los dos goles de Pellegrini.

Guillermo Barros Schelotto y una divertida respuesta sobre la avioneta Tras el final del partido, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y allí tocó diversos temas, pero uno que generó la risa de todos los periodistas presentes fue cuando le consultaron por la avioneta que pasó hace algunos días por la Villa Olímpica mientras el plantel se entrenaba para este partido. El pasado jueves, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, reveló que una avioneta sobrevoló el predio con un mensaje dirigido a la dirigencia por la falta de refuerzos: “Esta mañana pasó una avioneta por la Villa Olímpica con la famosa canción: ‘traé refuerzos, la puta que te parió’”, contó.