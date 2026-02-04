Tras sus dos golazos, Nicolás Barros Schelotto reveló el desopilante consejo de Guillermo, su padre
Nicolás Barros Schelotto contó qué le pide su papá después de su gran arranque en Gimnasia y reveló un detalle que sorprendió a todos.
Nicolás Barros Schelotto atraviesa un arranque soñado en Gimnasia y Esgrima de La Plata, con dos golazos en el Torneo Apertura y un protagonismo que lo posiciona como una de las revelaciones del certamen.
Tras su gran presente, el juvenil mediocampista del Lobo platense contó cuál es el principal consejo que recibe de su padre, Guillermo, histórico referente del fútbol argentino. “Capaz me dice que no me queje de los árbitros, que intente jugar al fútbol”, reveló.
Nicolás la rompe en Gimnasia y escucha a papá Guillermo
El "10" del Lobo profundizó sobre esa charla familiar y dejó otra frase clara. “Me dice que me enfoque en el partido, que haga lo mío, que el árbitro se puede equivocar o no, pero que intente manejar lo que puedo manejar yo”, explicó.
En lo futbolístico, Barros Schelotto ya dejó su marca en este comieno del Torneo Apertura con un gol olímpico ante Racing y otro de tiro libre frente a Aldosivi, dos perlitas que lo pusieron en boca de todos.
El golazo olímpico de Barros Schelotto frente a Racing
Además, destacó el momento del equipo y el clima interno que se vive en el plantel. “Estamos muy bien como grupo; para ganar y hacer cosas buenas, no alcanza con jugar bien al fútbol, sino hacerlo bien en los partidos”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.
Por último, dejó en claro su fuerte sentido de pertenencia con el club. “Vivimos por Gimnasia, hacemos todo por Gimnasia. Es un sueño enorme jugar en el equipo que soy hincha”, afirmó, antes de cerrar con una ilusión: “Sueño con salir campeón con Gimnasia”.