Tras sus dos golazos, Nicolás Barros Schelotto reveló el desopilante consejo de Guillermo, su padre

Nicolás Barros Schelotto, hijo del Mellizo Guillermo, reveló el insólito consejo de su papá antes de cada partido.

Nicolás Barros Schelotto atraviesa un arranque soñado en Gimnasia y Esgrima de La Plata, con dos golazos en el Torneo Apertura y un protagonismo que lo posiciona como una de las revelaciones del certamen.

Tras su gran presente, el juvenil mediocampista del Lobo platense contó cuál es el principal consejo que recibe de su padre, Guillermo, histórico referente del fútbol argentino. “Capaz me dice que no me queje de los árbitros, que intente jugar al fútbol”, reveló.

El "10" del Lobo profundizó sobre esa charla familiar y dejó otra frase clara. "Me dice que me enfoque en el partido, que haga lo mío, que el árbitro se puede equivocar o no, pero que intente manejar lo que puedo manejar yo", explicó.

En lo futbolístico, Barros Schelotto ya dejó su marca en este comieno del Torneo Apertura con un gol olímpico ante Racing y otro de tiro libre frente a Aldosivi, dos perlitas que lo pusieron en boca de todos.

Además, destacó el momento del equipo y el clima interno que se vive en el plantel. "Estamos muy bien como grupo; para ganar y hacer cosas buenas, no alcanza con jugar bien al fútbol, sino hacerlo bien en los partidos", sostuvo en diálogo con Radio La Red.