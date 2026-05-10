(Apertura domingo) Las cinco frases de Alfredo Berti que explican la dolorosa eliminación de la Lepra

La dolorosa derrota de Independiente Rivadavia frente a Unión de Santa Fe golpeó fuerte, pero tras el partido el entrenador Alfredo Berti brindó un mensaje de tranquilidad, respaldo a sus futbolistas y depositó confianza en el proyecto que viene construyendo el equipo mendocino.

El DT azul reconoció el dolor por quedar afuera del Torneo Apertura, aunque destacó la entrega del plantel, valoró el reconocimiento de los hinchas y ya empezó a poner el foco en lo que viene: la Copa Libertadores.

“Nos tocó perder, felicitar a Unión que sigue en el playoff”

Berti comenzó la conferencia reconociendo el mérito del rival y aceptando el golpe deportivo sin buscar excusas.

“La gente vio que dejamos todo y por eso nos despidieron con aplausos”

El entrenador resaltó el apoyo del público leproso pese a la eliminación y aseguró que el equipo entregó todo dentro de la cancha.

“El partido se jugó como sabíamos que lo iba a hacer Unión”

Berti reconoció que el desarrollo del encuentro fue el esperado, aunque lamentó no haber podido aprovechar las ocasiones generadas.

“Creo que el partido se jugó como sabíamos que lo iba a hacer Unión. Tuvimos las opciones y no las pudimos concretar”.

independiente rivadavia local berti 3 Alf Ponce/MDZ

“Los futbolistas se vaciaron y no hay nada para reprochar”

Una de las frases más fuertes del DT fue en defensa del esfuerzo de sus jugadores tras la eliminación.

“Estoy tranquilo porque los futbolistas se vaciaron. Entonces no hay reproches”.

“El futuro nos lo imaginamos con los mismos futbolistas”

Pese al golpe, el técnico dejó en claro que no piensa modificar el rumbo del proyecto futbolístico y ya mira hacia adelante.

“Nos queda mucho por jugar y es muy importante que todos los futbolistas continúen”.

Además, confirmó que el objetivo inmediato será recuperarse físicamente para cerrar de la mejor manera la fase de grupos de la Copa Libertadores y sostuvo que imagina el futuro “con los mismos futbolistas”, apostando a mantener la base del plantel que llevó a la Lepra a competir en lo más alto.