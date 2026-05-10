Las mejores fotos de la noche en el Gargantini: pasión, bronca y emoción

La eliminación de Independiente Rivadavia ante Unión de Santa Fe dejó imágenes impactantes dentro y fuera de la cancha. La tensión del partido, la desazón final y el apoyo incondicional del pueblo azul quedaron reflejados en la cobertura fotográfica de Alf Ponce Mercado para MDZ. El Gargantini fue testigo de una noche cargada de pasión y bronca, capturada en las mejores fotos.
Independiente Rivadavia vs Union (2)
Independiente Rivadavia vs Union (3)
La Lepra buscó toda la noche.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia vs Union (6)
Independiente fue el equipo que más buscó.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia vs Union (1)
La Lepra empujado por su gente.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia vs Union (8)
Independiente jugó su chance en octavos.
Alf Ponce Mercado /MDZ
Independiente Rivadavia vs Union (9)
Sartori, pieza clave en la Lepra.
Alf Ponce Mercado /MDZ
Independiente Rivadavia Union (2)
Elordi, un luchador incansable.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia Union (3)
La Lepra la buscó hasta el final.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia Union (4)
Mansilla fue uno de los puntos altos de Unión.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia Union (5)
La Lepra luchó hasta con los ojos cerrados.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia Union (6)
Independiente siempre fue al frente.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Independiente Rivadavia Union (1)
El Azul del Parque terminó tirando centros.
Alf Ponce Mercado/MDZ