Las mejores fotos de la noche en el Gargantini: pasión, bronca y emoción

La eliminación de Independiente Rivadavia ante Unión de Santa Fe dejó imágenes impactantes dentro y fuera de la cancha. La tensión del partido, la desazón final y el apoyo incondicional del pueblo azul quedaron reflejados en la cobertura fotográfica de Alf Ponce Mercado para MDZ. El Gargantini fue testigo de una noche cargada de pasión y bronca, capturada en las mejores fotos.