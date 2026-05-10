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Las mejores fotos de la noche en el Gargantini: pasión, bronca y emoción

El Gargantini fue testigo de una noche cargada de pasión y bronca, capturada en las mejores fotos de Alf Ponce Mercado.

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La Lepra empujado por su gente.&nbsp;

La Lepra empujado por su gente. 

Alf Ponce Mercado/MDZ

La eliminación de Independiente Rivadavia ante Unión de Santa Fe dejó imágenes impactantes dentro y fuera de la cancha. La tensión del partido, la desazón final y el apoyo incondicional del pueblo azul quedaron reflejados en la cobertura fotográfica de Alf Ponce Mercado para MDZ. El Gargantini fue testigo de una noche cargada de pasión y bronca, capturada en las mejores fotos.

Independiente Rivadavia vs Union (2)
Sartori aguanta todas.

Sartori aguanta todas.

Independiente Rivadavia vs Union (3)
La Lepra buscó toda la noche.

La Lepra buscó toda la noche.

Independiente Rivadavia vs Union (6)
Independiente fue el equipo que más buscó.

Independiente fue el equipo que más buscó.

Independiente Rivadavia vs Union (1)
La Lepra empujado por su gente.

La Lepra empujado por su gente.

Independiente Rivadavia vs Union (8)
Independiente jugó su chance en octavos.

Independiente jugó su chance en octavos.

Independiente Rivadavia vs Union (9)
Sartori, pieza clave en la Lepra.

Sartori, pieza clave en la Lepra.

Independiente Rivadavia Union (2)
Elordi, un luchador incansable.

Elordi, un luchador incansable.

Independiente Rivadavia Union (3)
La Lepra la buscó hasta el final.

La Lepra la buscó hasta el final.

Independiente Rivadavia Union (4)
Mansilla fue uno de los puntos altos de Unión.

Mansilla fue uno de los puntos altos de Unión.

Independiente Rivadavia Union (5)
La Lepra luchó hasta con los ojos cerrados.

La Lepra luchó hasta con los ojos cerrados.

Independiente Rivadavia Union (6)
Independiente siempre fue al frente.

Independiente siempre fue al frente.

Independiente Rivadavia Union (1)
El Azul del Parque terminó tirando centros.

El Azul del Parque terminó tirando centros.

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