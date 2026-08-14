Marcos Rojo puso la cara tras otra derrota de Racing y dejó un pedido para los hinchas: "Hay muchos chicos"

Después de otra derrota de Racing en el Cilindro, Marcos Rojo le pidió disculpas a los hinchas, reconoció el mal momento y dejó un mensaje para la gente.

Racing volvió a perder en el Torneo Clausura y la preocupación crece en Avellaneda. La Academia cayó 1-0 ante Banfield por la quinta fecha y, tras el partido, Marcos Rojo fue uno de los referentes que puso la cara ante los micrófonos.

"Hay que pedirle disculpas a la gente. Hoy otra vez no pudimos conseguir la victoria acá en casa, que es lo que más buscamos en este tiempo", expresó el defensor, quien reconoció que el equipo atraviesa un momento en el que los resultados no acompañan pese al esfuerzo realizado durante la semana.

"Las cosas no nos salen, nos llegan una vez y nos convierten. Tuvimos tres o cuatro veces en el segundo tiempo clarísimas abajo del arco y parece que no quiere entrar", analizó Rojo sobre una derrota que dejó a Racing con apenas cuatro puntos y en el duodécimo lugar del Grupo B.

Marcos Rojo habló tras la caída de Racing y pidió paciencia Marcos Rojo habló tras la derrota de Racing vs Banfield ESPN El referente de la Academia también se refirió al enojo de los hinchas y pidió acompañar a los futbolistas más jóvenes que están teniendo protagonismo en el plantel. "Entiendo el enojo de la gente, pero hay que pedirle paciencia, porque hay muchos chicos adentro de la cancha hoy en día, muchos juveniles que están surgiendo de la Reserva y de las juveniles", señaló.