Guillermo Barros Schelotto quiere para Vélez a un jugador de Boca y no es Milton Giménez: la postura de Riquelme

Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, consultó las condiciones por el futbolista del plantel de Boca que perdió terreno con Arruabarrena.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, pretende como refuerzo a un jugador de Boca. Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, el mediocampista perdió protagonismo y quedó relegado en la consideración del entrenador. Esa situación despertó el interés del Fortín, que ya realizó una consulta por el futbolista.

La información fue dada a conocer por Augusto César en Radio La Red. Según contó el periodista, el Fortín se comunicó con la dirigencia del Xeneize para conocer las condiciones de una posible negociación por Zenón, de 25 años.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto sigue de cerca al volante y entiende que su poca participación durante el segundo semestre podría facilitar una salida. Sin embargo, la respuesta que recibió desde Boca no fue la esperada.

Qué respondió Boca ante el interés de Vélez por Kevin Zenón Kevin Zenón sufrió un esguince en Boca. Foto: @BocaJrsOficial La dirigencia de Boca dejó en claro que no pretende desprenderse de Zenón en este mercado de pases. De todos modos, ante la consulta de Vélez, la respuesta fue que deberán presentar una propuesta formal si realmente quieren avanzar por el jugador.

El escenario, por ahora, aparece complicado para el conjunto de Liniers. En Boca consideran que Zenón continúa siendo una alternativa dentro del plantel, pese a que no consiguió ganarse un lugar entre los titulares de Arruabarrena.