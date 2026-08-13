Boca y Vélez por los octavos de la Copa Argentina ya tienen día, hora y sede: en qué estadio jugarán

El duelo entre Boca y Vélez se disputará el 2 de septiembre y se oficializó el lugar en donde dirimirán un lugar en los cuartos de final.

Elías Gómez, de Vélez, defiende el balón frente a la presión de Leonel Flores, delantero de Boca. Se vieron las caras hace unos días.

El encuentro entre Boca y Vélez por la Copa Argentina ya tiene sede definida y será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Desde la cuenta oficial de la competencia confirmaron la sede y el ganador del encuentro entre ambos elencos se medirá al vencedor entre Racing y Belgrano de Córdoba.

El Xeneize y el Fortín serán los encargados de cerrar la llave de octavos el miércoles 2 de septiembre, desde las 21:15 El equipo de La Ribera viene de avanzar de ronda luego de superar a Sarmiento de Junín por 2-0 en los 16avos de final, mientras que el equipo de Liniers sacó su pasaje tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta por el mismo resultado.

Así está el cuadro de la Copa Argentina Por el momento, la única sede que falta confirmar es la del partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central el jueves 27 de agosto.

Por su parte, el único clasificado a cuartos de final es Atlético Tucumán, que supo desplegar su mejor fútbol y contundencia para eliminar con goleada incluida por 4-0 a Independiente y espera al vencedor de Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Partidos restantes de octavos de final por Copa Argentina Sede confirmada para el duelo entre @Velez y @BocaJrsOficial#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa https://t.co/ExbLxR97vm pic.twitter.com/acj4ZxMxC2 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 13, 2026 Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima La Plata - 18/8 - 17:00 - Estadio Norberto "Tito" Tomaghello