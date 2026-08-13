El Vélez de Guillermo va a la carga por un futbolista borrado por el Vasco Arruabarrena en Boca

Por pedido del Mellizo Barros Schelotto, Vélez inició gestiones con el cuadro de la Ribera para quedarse con un futbolista borrado por el Vasco.

Por pedido de Guillermo Barros Schelotto, Vélez va a la carga por un borrado en Boca.

La llegada de Enner Valencia a Boca comenzó a generar sus primeras consecuencias dentro del plantel. Uno de los principales afectados es Milton Giménez, quien perdió terreno en la consideración de Rodolfo Arruabarrena y quedó afuera de la convocatoria para el partido de ida ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ante este nuevo escenario, el delantero analiza seriamente la posibilidad de cambiar de aire antes del cierre del mercado de pases. Giménez lleva dos años en el Xeneize, pero la competencia en el ataque podría reducir todavía más sus oportunidades. En ese contexto, Vélez apareció decidido a quedarse con sus servicios.

Vélez va a la carga por Milton Giménez, borrado por el Vasco Arruabarrena en Boca Según informó Bolavip, el pedido llegó directamente desde Guillermo Barros Schelotto, quien busca un delantero de área para reemplazar a Florián Monzón, recientemente transferido a Atlas de México. Desde Liniers ya se comunicaron con el entorno del futbolista y encontraron una primera respuesta positiva: Milton Giménez estaría interesado en llegar al Fortín, donde tendría la posibilidad de ser titular.

Vélez va a la carga por Milton Giménez, borrado por el Vasco Arruabarrena en Boca. Instagram @miltoon_gimenez Para que la operación pueda concretarse, el atacante debería resignar parte del salario que percibe actualmente en Boca debido a las posibilidades económicas de Vélez. Ahora, la dirigencia del conjunto de Liniers deberá definir la fórmula de la negociación, ya que podría intentar comprar un porcentaje del pase o buscar una cesión con opción de compra. La buena relación entre ambos clubes, fortalecida recientemente por el pase de Álvaro Montero, podría facilitar las conversaciones.