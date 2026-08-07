¿El Monito Vargas al Lobo? Gimnasia y Esgrima ya negocia con el ex Vélez

El extremo de 29 años quedó libre tras su paso por Al-Fateh y analiza regresar al fútbol argentino. En el Parque ven con buenos ojos su llegada.

Gimnasia y Esgrima abrió conversaciones por Matías “Monito” Vargas, uno de los nombres que comenzó a aparecer con fuerza en el radar del Lobo para este mercado de pases.

El extremo mendocino, de 29 años, quedó libre luego de su paso por Al-Fateh de Arabia Saudita y actualmente se encuentra en la búsqueda de un nuevo club. En ese contexto, la posibilidad de regresar al fútbol argentino aparece como una alternativa concreta para el futbolista.

Vargas se destacó en Vélez, club en el que tuvo un destacado paso antes de continuar su carrera en el fútbol europeo. También vistió la camiseta de Espanyol y tuvo experiencias en otros equipos del exterior.

Una negociación que no será sencilla Ahora, el regreso al fútbol argentino podría darse en un escenario especial: Mendoza. El jugador tiene ganas de volver a jugar en el país y la posibilidad de hacerlo en su provincia resulta especialmente atractiva. Desde Chile también lo buscan O'Higgins y Universidad de Chile, también había preguntado Vélez. Sin dudas el gran tema será acordar el contrato del jugador, que viene de un fútbol que maneja otros valores.

Del lado de Gimnasia también existe interés. A los dirigentes y al cuerpo técnico les seduce la posibilidad de sumar a un futbolista de la experiencia y jerarquía de Vargas, por lo que las conversaciones ya están abiertas.