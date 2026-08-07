Fuerte revelación sobre Thiago Almada: dónde y con quién vio la final de Madrid entre Boca y River

En medio de su inminente llegada a River, apareció una revelación sobre el pasado de Thiago Almada que involucra a una de las finales más recordadas.

Thiago Almada está a solo una firma de convertirse en nuevo jugador de River, pero antes de su inminente llegada al Millonario tuvo un vínculo muy cercano con Juan Román Riquelme y hasta estuvo en los planes de Boca. En ese contexto, en las últimas horas se reveló un dato particular sobre el mediocampista surgido de Vélez y la histórica final de la Copa Libertadores 2018.

Fue el periodista Hugo Balassone quien lanzó la bomba al asegurar: "La final de Madrid, Thiago Almada la vio en la casa de Riquelme. Riquelme lo quiso traer a Boca antes de Botafogo". De esta manera, durante el programa Esto es Fútbol, que realiza los jueves en su canal de YouTube, el conductor contó que el futbolista compartió con el actual presidente de Boca aquella histórica definición disputada el 9 de diciembre de 2018 en el Santiago Bernabéu.

Thiago Almada tenía una gran relación con su ídolo: Juan Román Riquelme Una imagen del pasado que muestra el vínculo de Thiago Almada con Juan Román Riquelme. En la foto también están el Chelo Delgado y Javier García. Archivo Lo que sí está confirmado es que Riquelme intentó convencer a Almada para que jugara en Boca. El propio futbolista contó tiempo atrás que recibió un llamado del ídolo cuando se encontraba en Atlanta United. "Tuve un llamado de Román, que me preguntó si quería ir a Boca, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo, le había dado mi palabra", explicó el campeón del mundo.

Finalmente, Almada continuó su carrera en Brasil, donde fue campeón de la Copa Libertadores con Botafogo, y luego dio el salto al Atlético de Madrid. Ahora, el mediocampista tiene todo definido para regresar al fútbol argentino, aunque esta vez para ponerse la camiseta de River. El club de Núñez avanzó en las negociaciones con el conjunto español y cerró una operación récord para el fútbol argentino.