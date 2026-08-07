Atento, Boca: revelan que un gigante de Europa prepara una oferta por Leandro Paredes

Cuando Boca empezaba a disfrutar del gran presente de Leandro Paredes, una noticia llegada desde Europa volvió a encender las alarmas.

¿Se va el capitán? Desde Italia aseguran que el Milan prepara una oferta por Leandro Paredes, aunque el volante tendría tomada una decisión sobre su futuro

El mercado de pases nunca da tregua. Y mucho menos cuando en el medio aparece un futbolista del calibre de Leandro Paredes. Mientras Boca empieza a encontrar funcionamiento con Rodolfo Arruabarrena y el volante se consolida como líder futbolístico y capitán del equipo, desde Italia apareció un nuevo interesado dispuesto a mover las fichas.

Según reveló este viernes el periodista Martín Arévalo en Buen Día ESPN, Milan tiene preparada una oferta concreta por Paredes y en las próximas horas se la hará llegar al futbolista o a Boca, aunque todavía no está definido cuál será el canal formal de la propuesta. "En las próximas horas, el Milan de Italia le va a hacer saber a Boca o a Leandro Paredes, no sé cómo lo van a manejar, que tienen una oferta concreta para comprar al futbolista de Boca", aseguró Arévalo.

El Milan de Italia sigue de cerca al capitán del Xeneize Leandro Paredes, en la mira del Milan de Italia. ESPN La información sorprendió porque el mediocampista regresó hace poco al Xeneize con la intención de iniciar una nueva etapa en el club que lo vio nacer futbolísticamente. Además, viene de ser una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial 2026 y atraviesa un gran presente con la camiseta azul y oro.

El propio Arévalo, sin embargo, aclaró que el deseo del jugador sería permanecer en Boca, más allá del interés del conjunto italiano. "Para mí Paredes se quiere quedar en Boca. Hay una noticia que está en desarrollo y es que el Milan quiere llevarse a Paredes", sostuvo.

Leandro Paredes volvió a ser la gran figura en el mediocampo de un Boca que va de menor a mayor. Fotobaires Por ahora, no trascendieron cifras ni detalles de la eventual propuesta. Tampoco se sabe si el ofrecimiento llegará directamente a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme o si primero será acercado al entorno del futbolista para conocer su predisposición.