Conmebol multó a Boca y a Arruabarrena tras el partido ante O'Higgins: el motivo y cuánto deberán pagar

Boca recibió una sanción económica por parte de la Conmebol tras el partido frente a O'Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana.

El organismo disciplinario determinó una multa de 20.000 dólares para el club y otra de 15.000 dólares para el entrenador, ambas por incumplir el artículo 5.1.11.5, numeral 2, del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2026, que sanciona las demoras en el ingreso de los equipos al terreno de juego.

Las multas serán descontadas de los premios Fotobaires La resolución aclara que tanto la multa impuesta a Boca como la correspondiente a Arruabarrena serán debitadas automáticamente de los ingresos que el club perciba por derechos de televisión o patrocinio en la Copa Sudamericana, un mecanismo habitual en este tipo de sanciones.

Además del castigo económico, la Conmebol le aplicó una advertencia a Boca por una infracción al artículo 5.4.2 del reglamento del torneo.

No hubo sanción por las entrevistas DSports La resolución también despeja una de las dudas que existían tras el encuentro disputado en Rancagua. Hasta el momento, la Conmebol no sancionó a Boca por la decisión de sus futbolistas de no brindar entrevistas a la transmisión oficial una vez finalizado el partido.