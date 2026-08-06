Se terminó la novela: el Real Madrid blindó a una de sus grandes estrellas hasta 2032

Tras varias semanas de negociaciones, el Real Madrid anunció la continuidad de uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo por casi seis años más.

Tras ser reelecto como presidente del Real Madrid hace unos meses, Florentino Pérez tiene la clara intención de conformar otro Real Madrid poderoso con José Mourinho como DT.

El delantero brasileño Vinicius Junior ha renovado su contrato con el Real Madrid, con el que se vincula hasta el 30 de junio de 2032, según informó el club en un comunicado en el que lo define como "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de su historia.

El contrato del jugador brasileño expiraba en junio de 2027, razón por la que el equipo merengue estaba interesado en cerrar su ampliación antes de que pudiera marcharse a coste cero, como agente libre, en la próxima ventana de fichajes estival.

Vinicius renovó su contrato con Real Madrid hasta 2032 @ViniJr, hasta 2032. pic.twitter.com/u3JFeGKQUC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026 "Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", recuerda el club.

Además, el Real Madrid destaca los goles en las dos finales de Liga de Campeones con las que cuenta en su palmarés (2022 y 2024), así como el The Best de la FIFA en 2024, el once Mundial de la FIFA ese mismo año o el mejor equipo de la temporada de la Liga de Campeones (2022, 2023 y 2024).

La novia de Vinicius Jr. contó cómo viven bajo controles extremos por el dopaje. Instagram @vinijr Vinicius había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil. Este miércoles, trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en renovación.