Boca recibió una oferta de US$ 10.000.000 por un joven titular y la rechazó: pretende 5 millones más

Boca rechazó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por una de sus grandes joyas y solo lo vendería por una cifra mucho mayor.

El nivel de Milton Delgado no pasa desapercibido y Boca ya empezó a recibir ofertas concretas por una de las grandes apariciones de su plantel. En las últimas horas, Atlanta United presentó una propuesta cercana a los 10 millones de dólares por el ciento por ciento de la ficha del volante, aunque la respuesta del Xeneize fue negativa.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme entiende que el mediocampista tiene una proyección mucho mayor y pretende una cifra cercana a los 15 millones de dólares, monto que coincide con la cláusula de rescisión del futbolista.

Delgado, una prioridad para Boca Milton Delgado fue una de las figuras de Boca en el triunfo ante Estudiantes de La Plata en el Palacio Tomás A. Ducó. Fotobaires Por ahora, el volante seguirá vistiendo la camiseta azul y oro. Además, desde el entorno del jugador aseguran que no existe apuro por emigrar y que su prioridad es continuar creciendo en Boca. De todas maneras, si aparece una nueva oferta que se acerque a las pretensiones del club, la situación podría volver a analizarse.

No es la primera vez que Delgado despierta interés desde el exterior. Hace algunos meses, Trabzonspor intentó incorporarlo con una propuesta cercana a los ocho millones de euros, que también fue rechazada. A eso se sumaron sondeos de Inter Miami, Chelsea, Bournemouth y Beikta, clubes que siguieron de cerca al mediocampista después de su gran actuación en el Mundial Sub-20 disputado en Chile, donde fue una de las figuras de la Selección argentina y recibió el Balón de Bronce.

Arruabarrena y Paredes, rendidos a sus pies Paredes valoró la importancia de Milton Delgado. TNT Sports El crecimiento de Delgado también quedó reflejado en el respaldo que recibió dentro del plantel. Luego del triunfo sobre Estudiantes, Leandro Paredes le entregó la cinta de capitán cuando fue reemplazado y explicó el motivo del gesto. "Es un premio porque trabaja mucho, es muy humilde, escucha y ojalá siga por este camino porque tiene un gran futuro", afirmó el campeón del mundo.