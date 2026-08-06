El anuncio especial de Boca en el mismo día en que River abrochó a Thiago Almada

Boca confirmó oficialmente la incorporación de Enner Valencia, quien llegará al país en las próximas horas para hacerse los estudios y convertirse en refuerzo.

El mismo día en que River abrochó la llegada de Thiago Almada, Boca hizo un anuncio oficial en sus redes sociales por una incorporación.

Se terminó la espera. Horas después de que River abrochara a Thiago Almada en un pase récord para la historia del fútbol argentino (en el club de Núñez aseguran que por US$ 20.000.000 se quedan con el 100% del pase), Boca hizo oficial este jueves la contratación de su cuarto refuerzo del mercado de pases. A través de sus redes sociales, el Xeneize confirmó que el delantero ecuatoriano arribará este viernes por la tarde a la Argentina y que el sábado se someterá a los estudios médicos de rutina antes de firmar su contrato.

"De no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca", publicó la institución en el tradicional comunicado con el que presenta a cada una de sus incorporaciones.

El anuncio oficial de Boca por Enner Valencia #RefuerzosEnner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca. pic.twitter.com/ZTNEiSVghW — Esto es Boca (@estoesboca_ok) August 6, 2026 Firmará por un año y medio Valencia llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Pachuca y firmará contrato con Boca hasta diciembre de 2027. A sus 36 años, el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera, luego de una extensa trayectoria que incluyó pasos por el fútbol de México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

Su llegada responde a una necesidad concreta del equipo de Rodolfo Arruabarrena: sumar un centrodelantero de jerarquía para mejorar la eficacia ofensiva. Ante Estudiantes, por ejemplo, el entrenador terminó utilizando al juvenil Tomás Aranda como referencia de ataque, una muestra de la falta de variantes en esa posición.

¿Cuándo podría debutar Valencia en Boca? Enner Valencia, de 36 años, firmará por un año y medio con Boca. @EnnerValencia14 Si supera sin inconvenientes la revisión médica y firma el vínculo, Valencia podría tener su primer entrenamiento el domingo, cuando el plantel vuelva a trabajar tras el partido frente a Vélez. Sin embargo, todo indica que será muy difícil verlo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta, previsto para el martes 11 de agosto.