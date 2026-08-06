El motivo por el que Boca volvería a jugar en Huracán y no en la Bombonera por la Copa Sudamericana

El Xeneize todavía no tiene listo su estadio y evalúa extender la localía en Parque Patricios para el duelo internacional.

Boca Juniors todavía no podrá regresar a la Bombonera. A los trabajos de reacondicionamiento que se realizan sobre el campo de juego se sumó un retraso en la recuperación del césped por las bajas temperaturas en Buenos Aires, por lo que el partido ante Deportivo Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, también se jugaría en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Xeneize ya había confirmado que recibiría a Vélez en la cancha de Huracán por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, la demora en la puesta a punto del terreno de juego llevó al club a extender el cambio de localía también para el compromiso internacional del próximo martes 11.

Comunicado Oficial: Localía vs. Vélez | Medidas tomadashttps://t.co/OcqFEysRii — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 6, 2026 La decisión terminaría de postergar el regreso al estadio Alberto J. Armando, donde Boca no juega desde el 23 de julio, cuando venció a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El regreso a la Bombonera sigue sin fecha definida Mientras avanzan las tareas sobre el césped, Boca continuará utilizando el estadio de Huracán como sede alternativa. Allí ya disputó este miércoles el encuentro frente a Estudiantes de La Plata, al que derrotó por 1-0 para meterse en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

La posibilidad de que el partido ante Deportivo Recoleta también se dispute en Parque Patricios generó repercusiones incluso en Paraguay. Luis Vidal, presidente del conjunto paraguayo, ironizó sobre la situación al asegurar: "Estoy escuchando que puede ser Huracán, probablemente sea mejor en lo deportivo, pero queremos jugar en 'la Bombonera'. Si hace falta nos ponemos a disposición para colaborar con unos jardineros o alguna semilla para que la cancha llegue para el partido".