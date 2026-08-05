Rosario Central va por un 9 que también negocia con Boca: ¿se lo saca a último momento?

Cuando parecía que Boca era el principal candidato para quedarse con el delantero, Central avanzó con gestiones formales y apuesta al sentimiento del atacante.

Rosario Central negocia por el delantero que quedó libre de Betis y busca convencerlo con el regreso al club del que es hincha.

Boca ya aseguró la llegada de Enner Valencia para reforzar el ataque de Rodolfo Arruabarrena, pero la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no se retiró del mercado. El gran objetivo sigue siendo Ezequiel Chimy Ávila, quien recientemente quedó libre de Betis y analiza distintas propuestas para definir su futuro.

Sin embargo, en las últimas horas apareció un competidor de peso. Rosario Central inició negociaciones formales con el delantero y busca adelantarse al Xeneize para concretar uno de los golpes del mercado de pases.

Central apuesta al corazón del Chimy Ávila Rosario Central se metió de lleno en la pelea por Ezequiel Chimy Ávila. DPA En Arroyito confían en que el factor emocional pueda inclinar la balanza. El Chimy es reconocido hincha de Rosario Central y, además, tendría la posibilidad de compartir plantel con su hermano Gastón Ávila, hoy una de las piezas importantes del equipo dirigido por Jorge Almirón.

La dirigencia que encabeza Gonzalo Belloso entiende que el aspecto económico no será el principal obstáculo si el delantero decide cumplir el sueño de vestir la camiseta del club del que es simpatizante. En ese sentido, el Canalla ya logró convencer en otras oportunidades a futbolistas identificados con la institución para regresar, como ocurrió con Franco Cervi, Marco Ruben y el propio Gastón Ávila.

Rosario Central busca reforzar un frente de ataque que actualmente tiene como principales alternativas a Enzo Copetti y Marco Ruben, además de los juveniles Fabricio Oviedo, Gaspar Duarte y Lisandro Duarte.