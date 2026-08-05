La llamativa sentencia de Claudio Úbeda sobre su ciclo en Boca: "No alcanza con hacer buenas temporadas"

Úbeda repasó su paso por el club, explicó por qué terminó su ciclo, habló de Riquelme y recordó una de las decisiones más cuestionadas por los hinchas.

Claudio Úbeda hizo un balance de su paso por Boca y reconoció que, pese a algunos buenos resultados, el equipo no logró cumplir con el principal objetivo que se le exigía. En una entrevista con Daniel Avellaneda para La Oral Deportiva (Radio Rivadavia), el ex entrenador admitió que en un club de la magnitud del Xeneize los rendimientos no alcanzan si no vienen acompañados por títulos.

"Veníamos haciendo un año bastante bueno, ganando los dos clásicos, el que nos dio la clasificación a la Copa Libertadores y habiendo tenido una racha importante de invicto", recordó el DT. Sin embargo, fue autocrítico al analizar el desenlace de su gestión: "En equipos grandes como Boca no se permite solamente llegar hasta el momento en el que llegamos, se busca permanentemente coronar el torneo que se está jugando. Uno entiende el desenlace final".

El llamativo análisis de Claudio Úbeda sobre su paso por Boca X @Rivadavia630 Úbeda señaló que la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 terminó marcando su destino: "Nos faltó haber pasado de fase en la Copa Libertadores. El equipo jugaba bien, se veía una identidad de juego bien definida, pero la foto final siempre es la de los últimos partidos". Y concluyó con un llamativo análisis: "En equipos como Boca no alcanza solamente con hacer buenas temporadas, sino que tenés que tener logros y seguir ganando siempre", sostuvo, considerando que el semestre fue "bueno" pese a la histórica eliminación en la fase de grupos de la Libertadores, algo que Boca no padecía desde 1994, y la eliminación en octavos del Apertura ante Huracán en la Bombonera.

El exentrenador también se refirió al rol de Juan Román Riquelme como presidente del club y desmintió las versiones sobre una supuesta injerencia en las decisiones futbolísticas: "No es un presidente a los que estamos acostumbrados. He hablado con Román, no muchas veces. Nuestro canal de comunicación era Marcelo Delgado. El 100% de las decisiones que tomamos fueron absolutamente nuestras", aseguró.