Histórica medida: Brasil suspenderá todo el fútbol masculino durante un mes por el Mundial femenino

Brasil adoptó una decisión histórica e inédita de cara al Mundial femenino 2027 . La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que todas las competiciones masculinas del país quedarán suspendidas durante un mes para priorizar la organización del certamen que tendrá al gigante sudamericano como anfitrión.

La medida abarcará los campeonatos de primera, segunda, tercera y cuarta división, además de la Copa de Brasil, y obligará a detener por completo el calendario local entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 .

El objetivo, según explicó la CBF, es concentrar la atención en el Mundial femenino , facilitar la logística del evento y evitar inconvenientes en el uso de los principales estadios del país.

La paralización fue comunicada oficialmente a los clubes mediante una nota enviada por la Confederación Brasileña de Fútbol y forma parte de los compromisos asumidos por Brasil ante la FIFA para obtener la organización del Mundial femenino .

La competencia utilizará los principales estadios de las ocho ciudades sede: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

Brasil detendrá sus principales torneos masculinos para facilitar la organización del Mundial femenino de fútbol, que se disputará el próximo año. www.cbf.com.br

Como consecuencia, escenarios emblemáticos permanecerán reservados para la FIFA varias semanas antes del comienzo del torneo. Entre ellos figuran el Maracaná, el Neo Química Arena, el Beira-Rio y el Fonte Nova, lo que impedirá que clubes como Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional y Bahia puedan utilizarlos durante ese período.

El Mundial femenino que hará historia en Sudamérica

La edición 2027 marcará un hito, ya que será la primera Copa del Mundo femenina organizada en un país sudamericano. El torneo reunirá a 32 selecciones y tendrá a Brasil como anfitrión.

Además del conjunto brasileño, ya aseguraron su participación España, vigente campeona del mundo, y las selecciones de Argentina y Colombia, que obtuvieron su clasificación tras finalizar como subcampeona y campeona, respectivamente, de la Liga de las Naciones de la Conmebol.

La organización espera convertir el campeonato en el Mundial femenino más convocante de la historia.

La FIFA apunta a romper un récord de asistencia

Desde la FIFA confían en que el torneo supere el impacto alcanzado en Australia y Nueva Zelanda 2023, cuando más de dos millones de personas asistieron a los estadios. El director de operaciones del Mundial femenino 2027, Thiago Jannuzzi, aseguró que el interés ya es muy alto.

"Ya contamos con unas 730.000 personas inscritas en la plataforma de venta de entradas, la mitad de las cuales brasileña, pero con una alta demanda de México, Estados Unidos, Argentina y Colombia", afirmó el dirigente.

El objetivo del organismo es superar los dos millones de espectadores a lo largo del certamen y alcanzar un promedio cercano a 33.000 asistentes por partido, cifras que convertirían a la cita de Brasil en la más exitosa de la historia del Mundial femenino.