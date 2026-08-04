Los cinco mejores juegos de fútbol para reemplazar a EA Sports FC 27 en 2026

Cada año, los videojuegos de fútbol concentran la atención de millones de jugadores que buscan una experiencia cada vez más cercana al deporte real. Sin embargo, el precio de los nuevos lanzamientos y la evolución de los modelos de negocio llevaron a muchos usuarios a explorar otras opciones. Aunque EA Sports FC 27 promete continuar como una de las referencias del género, existen diferentes juegos que ofrecen experiencias muy distintas : algunos apuestan por el realismo, otros por la estrategia y algunos incluso reinventan completamente la idea de jugar al fútbol .

Estas son cinco alternativas que pueden convertirse en el reemplazo ideal para quienes quieren seguir disfrutando del deporte más popular del mundo desde una consola, PC o dispositivo móvil.

Una de las alternativas más directas a EA Sports FC 27 es eFootball, la propuesta desarrollada por Konami que tomó el lugar de la histórica saga Pro Evolution Soccer. Su principal atractivo es que se puede descargar gratis y permite disputar partidos online contra jugadores de todo el mundo.

eFootball apuesta por el realismo, partidas online gratuitas y actualizaciones constantes para competir con los grandes simuladores.

El título apuesta por una jugabilidad más enfocada en el realismo, con movimientos más pausados, controles técnicos y una mayor importancia de la construcción de las jugadas. Para quienes buscan partidos competitivos y una experiencia cercana al fútbol tradicional, sigue siendo una de las opciones más interesantes.

Además, Konami mantiene actualizaciones periódicas con nuevos contenidos, mejoras en la jugabilidad y ajustes en las plantillas. Aunque no cuenta con todas las licencias oficiales de sus competidores, ofrece una base sólida para quienes priorizan la simulación antes que otros elementos.

Football Manager: cuando el fútbol se juega desde el banco

Para aquellos jugadores que disfrutan más de la estrategia que de controlar a los futbolistas dentro de la cancha, Football Manager representa una experiencia completamente diferente.

En lugar de disputar partidos directamente, el usuario asume el rol de entrenador y debe encargarse de todos los aspectos de un club: elegir alineaciones, desarrollar tácticas, administrar el mercado de fichajes y tomar decisiones que pueden cambiar el futuro de un equipo.

La profundidad del simulador es uno de sus mayores atractivos. Cada futbolista tiene características propias, estadísticas y comportamientos que influyen en el rendimiento del equipo. Por eso, se convirtió en una referencia para quienes buscan vivir el fútbol desde una perspectiva más cercana a la gestión profesional.

Rocket League: fútbol con autos y partidas llenas de acción

Aunque su propuesta puede parecer alejada del fútbol tradicional, Rocket League logró convertirse en uno de los juegos deportivos más populares de los últimos años.

La idea es sencilla pero muy original: equipos de vehículos impulsados por cohetes deben marcar goles utilizando una enorme pelota dentro de una arena. El resultado es una combinación entre fútbol, conducción y acción competitiva.

Su principal ventaja son las partidas rápidas y dinámicas, ideales para quienes buscan diversión inmediata. Además, cuenta con un fuerte componente multijugador y una comunidad activa que mantiene vivo el juego con torneos y competencias.

No busca reemplazar un simulador clásico, pero sí ofrece una forma diferente de disfrutar una versión del deporte.

Dream League Soccer y UFL: dos caminos diferentes para jugar gratis

Dentro del mercado móvil, Dream League Soccer se consolidó como una de las mejores alternativas para quienes quieren llevar el fútbol en el bolsillo. El juego permite crear y administrar un equipo, disputar partidos y cuenta con licencias de jugadores reales.

Su sistema accesible lo convierte en una opción ideal para partidas rápidas desde celulares, con controles adaptados a pantallas táctiles y una progresión pensada para sesiones cortas.

Por otro lado, UFL aparece como una de las propuestas más recientes dentro del género. El juego busca competir directamente con los grandes simuladores mediante un modelo gratuito y una filosofía centrada en que la habilidad del jugador sea el factor principal.

Con partidos online competitivos y una apuesta por una experiencia más justa, UFL intenta captar a quienes buscan una alternativa moderna dentro del fútbol virtual.

Con opciones tan diferentes, los jugadores tienen hoy más posibilidades que nunca para disfrutar del deporte rey. Ya sea con realismo, estrategia, partidas rápidas o nuevas formas de competir, estos cinco títulos ofrecen caminos distintos para reemplazar a EA Sports FC 27.