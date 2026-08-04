El extraño juego gratuito y erótico de PlayStation Store que te desafía a conquistar una novia virtual

La PlayStation Store suele sorprender a sus usuarios con juegos gratuitos que permiten ampliar la biblioteca sin gastar dinero. Aunque los precios de muchos lanzamientos de la plataforma de Sony pueden ser elevados, cada semana aparecen nuevas propuestas que buscan captar la atención de los jugadores.

En esta ocasión, el título que llegó sin costo a las consolas japonesas es Dating Stories 2 , un simulador de citas desarrollado por Somequest que está disponible tanto para PS5 como para PS4. La propuesta se aleja de los géneros tradicionales de acción o aventura para centrarse en la interacción con personajes virtuales y la construcción de relaciones.

El juego está orientado a un público adulto debido a su temática y sus elementos eróticos , por lo que no apunta a todos los perfiles de jugadores. Sin embargo, quienes disfrutan de las novelas visuales y los simuladores de romance encontrarán una experiencia basada en conversaciones, elecciones y diferentes caminos narrativos.

La mecánica principal de Dating Stories 2 consiste en interactuar con un grupo de personajes femeninos, conocidas popularmente dentro de este tipo de juegos como “waifus”. El objetivo es avanzar en las relaciones mediante diálogos y elecciones que determinarán el rumbo de cada historia.

Cada conversación puede acercarte o alejarte de la protagonista elegida. Por eso, el jugador deberá prestar atención a las respuestas, elegir las palabras adecuadas y demostrar sus habilidades para mantener el interés de su compañera virtual.

El título ofrece distintos finales e historias alternativas, por lo que la experiencia puede cambiar dependiendo de la chica que el usuario consiga conquistar. Esta estructura busca incentivar la rejugabilidad, ya que cada recorrido puede revelar nuevos momentos y desenlaces.

Desde su descripción oficial, el juego plantea que una decisión correcta puede abrir nuevas posibilidades dentro de la relación, mientras que una elección equivocada puede terminar abruptamente con el encuentro.

PlayStation incorpora un juego gratuito donde cada decisión modifica la historia, el romance y los finales disponibles. PlayStation

Rompecabezas, imágenes y contenido para adultos

Más allá de las conversaciones, Dating Stories 2 incorpora otros elementos para complementar la experiencia. Entre ellos se encuentran rompecabezas que permiten desbloquear imágenes de las protagonistas y acceder a nuevos contenidos dentro del juego.

Este sistema mezcla la dinámica clásica de los simuladores de citas con mecánicas de recompensa, donde avanzar en la relación permite descubrir más detalles de cada personaje.

La propuesta retoma características habituales de algunas franquicias del género, especialmente aquellas dirigidas a un público adulto. Por ese motivo, Sony incluye advertencias sobre el contenido del juego y su clasificación.

Al momento de su lanzamiento, las opiniones dentro de la PlayStation Store son variadas. Mientras algunos usuarios valoran que exista una alternativa gratuita dentro del género, otros cuestionan distintos aspectos de la experiencia.

Cómo descargar Dating Stories 2 gratis en PS5 y PS4

Una de las principales ventajas del lanzamiento es que no requiere una suscripción a PlayStation Plus para acceder al juego. Cualquier usuario con una cuenta de PlayStation puede ingresar a la tienda digital y descargarlo sin pagar.

Para instalar Dating Stories 2, simplemente hay que buscar el nombre del título dentro de la PlayStation Store de PS5 o PS4 y seleccionar la opción de descarga. Al tratarse de un modelo free-to-play, el juego incluye compras internas opcionales, aunque no son necesarias para disfrutar de la experiencia principal.

Con una propuesta diferente al catálogo habitual de las consolas de Sony, Dating Stories 2 se presenta como una alternativa curiosa para quienes buscan una experiencia basada en decisiones, romance virtual y múltiples finales. Su llegada gratuita podría convertirlo en una de las propuestas más llamativas de la semana para los usuarios de PlayStation.