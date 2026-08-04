Telegram desapareció de la App Store de Apple por unas horas y volvió sin explicaciones

La aplicación de mensajería Telegram no estuvo disponible para descargar en varios países, pero la plataforma restableció la ficha sin dar detalles del motivo.

Telegram fue bloqueado de la tienda de Apple por un problema irreparable.

La plataforma de mensajería sufrió un evento imprevisto en la tienda de aplicaciones de la manzana. A través del catálogo de la App Store, los usuarios notaron la interrupción en la descarga de Telegram durante la noche del lunes, aunque el servicio retornó a la lista poco tiempo después sin que las empresas brindaran justificaciones oficiales.

El mensaje que encontraron los usuarios de iOS al querer instalar la app de mensajería. X- Tendencias La falla comenzó a reportarse en redes sociales cerca de las 21:30 horas, afectando a usuarios de Estados Unidos y otros países. Las personas que intentaban buscar el programa o ingresar mediante un enlace directo recibían un mensaje de falta de disponibilidad. Sin embargo, la interrupción no perjudicó a quienes ya tenían la herramienta instalada en sus dispositivos móviles.

La seguridad del servicio y los antecedentes de la tienda La tienda App Store restableció la ficha del servicio y anunció el motivo de retiro temporal de Telegram. X El servicio de la plataforma destaca por su enfoque en la privacidad, ofreciendo cifrado de extremo a extremo y soporte para múltiples plataformas. Estas características posicionan a la herramienta como una alternativa habitual frente a servicios como WhatsApp o iMessage. Por este motivo, la ausencia temporal del instalador generó llamados de atención en comunidades de usuarios.

El regreso de Telegram y el proceso de revisión Hasta el momento, ni la empresa desarrolladora ni la firma de la manzana publicaron aclaraciones sobre el episodio. Analistas del sector señalan que este tipo de bajas temporales suele vincularse a desajustes en el proceso de revisión periódica de la tienda de aplicaciones.