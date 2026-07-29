Quién es Pavel Durov, el fundador de Telegram contra el que Rusia emitió una orden de arresto internacional

Por su perfil tecnológico, su fortuna y edad, muchos han bautizado a Pavel Valeryevich Durov como el "Mark Zuckerberg ruso". También por su papel pionero en el mundo de la tecnología.

Al igual que el artífice de Facebook, Durov también creó una red social, en realidad dos: primero fue VKontakte -la red social más grande de Rusia que fundó cuando tenía 22 años - y la otra es una de las plataformas de comunicación más usadas a nivel mundial, Telegram.

El éxito de ambos proyectos lo colocan como uno de los iconos tecnológicos más influyentes del mundo y un reconocido empresario con tan solo 41 años.

Ahora, Rusia lo acusa de facilitar actividades terroristas, según informaron las autoridades de ese país.

El servicio secreto ruso, FSB, sostiene que Telegram no ha cumplido con eliminar los canales, chats y bots usados por los servicios secretos de Ucrania para "preparar y coordinar actos de sabotaje y terror" dentro de Rusia.

Se ha emitido una orden de detención internacional contra Durov, nacido en Rusia y residente en el extranjero.

Poco después del anuncio, la cuenta oficial de Telegram en X publicó una foto de Durov haciendo un gesto obsceno con el dedo medio de la mano.

Según informa Steven Rosenberg, editor de la BBC en Rusia, a principios de este año y en respuesta a las informaciones sobre un caso penal en su contra, Durov acusó a las autoridades rusas de "fabricar nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram".

La aplicación ha estado sometida a una presión constante por parte de las autoridades, como parte de una ofensiva más amplia contra la libertad en internet en Rusia.

Getty Images En algunas partes de Rusia y Ucrania es considerado un "mesías tecnológico".

Los problemas de Durov con la justicia van más allá de Rusia.

En 2024, las autoridades francesas lo detuvieron y lo imputaron por cargos de supuesta complicidad en diversos delitos cometidos por otros a través de Telegram como fraude, tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, promoción del terrorismo y abuso sexual de niños.

En respuesta a estos señalamientos de las autoridades francesas, Telegram dijo en su momento a través de un comunicado que esa empresa “cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales” y que la moderación de sus contenidos “está dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente”.

“El CEO de Telegram, Pavel Durov, no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia por Europa. Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos que se cometen”, añadió el comunicado.

Durov quedó en libertad pero bajo control judicial y hasta finales de 2025 tenía prohibido salir de Francia.

El emprendedor tecnológico tiene el pasaporte de ese país, así como el de Emiratos Árabes Unidos.

La agencia de noticias AFP contactó a los abogados de Durov para preguntarles sobre las nuevas imputaciones en Rusia, pero declinaron hacer comentarios.

Estilo minimalista y padre "de 100 hijos"

Getty Images Durov asegura que sus donaciones de esperma le han permitido engendrar más de 100 bebés.

Durov nació en 1984 en Leningrado (actual San Petersburgo) y reside en Dubái, donde también se encuentran las oficinas centrales de Telegram.

De pequeño asistió a la St. Petersburg Academic Gymnasium, una prestigiosa escuela conocida por su énfasis en las matemáticas y las ciencias, y más tarde estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Allí germinaría su primera gran idea: un foro de estudiantes llamado spbgu.ru, que permitía discutir asuntos académicos y compartir información.

Getty Images Pavel Durov en una imagen de 2015.

Poco dado a conceder entrevistas, en una realizada a principios de 2024, Durov dijo que Telegram debería seguir siendo una “plataforma neutral” y no “un actor en la geopolítica”.

“Durov se ha ganado una reputación de ascetismo y disciplina que va más allá de sus logros profesionales”, dice el exprofesor del MIT, Douglas C Youvan, en un libro sobre el fundador de Telegram llamado The Russian Jesus: A Beacon of Digital Freedom in an Age of Surveillance ("El Jesús ruso: un faro de libertad digital en una era de vigilancia").

“Es conocido por su estilo de vida minimalista, que se abstiene de consumir alcohol, cafeína y alimentos procesados, y se adhiere a un riguroso régimen personal centrado en la claridad mental y la salud física”, añade.

Según Forbes, Durov, que ha tenido seis hijos con tres exnovias, asegura haber donado esperma que le permitió engendrar 100 bebés.

Mensajes encriptados

Getty Images No es muy dado a conceder entrevistas.

Telegram cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes y está clasificada como una de las principales plataformas de redes sociales después de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok y Wechat.

La aplicación fue pionera en el uso del protocolo cifrado en la mensajería. Una característica que luego copiarían sus rivales.

A Durov se le ocurrió la idea de una aplicación de mensajería encriptada cuando se enfrentaba a la presión de las autoridades rusas para entregar los datos personales de los usuarios ucranianos de la red social Vkontakte -la versión rusa de Facebook- y la petición de cerrar los grupos críticos a Moscú en ese país.

El cifrado significa que los mensajes sólo se pueden leer en el dispositivo que los envía y en el dispositivo que los recibe.

La negativa a entregar los datos solicitados por las autoridades rusas le llevó a abandonar su país en 2014 y a dejar atrás el control de VK.

A partir de entonces sus esfuerzos se concentrarían en desarrollar Telegram, que fundó con su hermano Nikolai en 2013.

En esta red, además de comunicarse uno a uno, los usuarios pueden unirse a grupos de hasta 200.000 personas y crear "canales" de difusión que otros pueden seguir y en los que pueden dejar comentarios.

En Reino Unido, por ejemplo, la aplicación fue objeto de escrutinio por albergar canales de extrema derecha que fueron fundamentales para organizar los disturbios violentos en las ciudades inglesas a principios de este mes.

Telegram eliminó algunos grupos.

No obstante, los expertos de ciberseguridad consideran que en general su sistema para moderar contenido extremista e ilegal es considerado como significativamente más débil que el de otras compañías de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

BBC

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FUENTE: BBC