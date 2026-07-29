Ordenan capturar a Evo Morales: lo investigan por terrorismo tras los bloqueos en Bolivia

La Fiscalía del departamento boliviano de Santa Cruz dictó este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y otras personas, señaladas por diversos cargos vinculados a alteraciones del orden público.

Según la parte acusadora, los imputados —cuyos nombres no fueron dados a conocer— estarían relacionados con Morales y son investigados por su presunta responsabilidad en delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

De acuerdo con medios locales, la causa se enmarca en las investigaciones abiertas por los cortes de rutas registrados entre mayo y junio, una protesta que mantuvo interrumpidas distintas vías del país durante 53 días.

Las movilizaciones empezaron a perder fuerza recién cuando la Central Obrera Boliviana aceptó abrir una mesa de diálogo con el Gobierno. Aun así, otras organizaciones —como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari— resolvieron sostener las medidas.

Ante ese cuadro, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para, según argumentó, "devolverle la normalidad" al país, una decisión que finalmente terminó de desarmar las protestas.

El descargo de Evo Morales

Morales, por su parte, se declaró víctima de una "brutal persecución judicial y política" que, afirma, arrancó en 2024, cuando fue investigado por una presunta relación sentimental con una menor de edad, de la que habría nacido una hija.

Tanto el exmandatario como su defensa rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la contraparte aportó documentación que desacredita la denuncia, por lo que insisten en que el proceso tiene motivaciones políticas.

El abastecimiento empieza a recuperarse

La baja en la cantidad de cortes permitió que los mercados volvieran a recibir mercadería. En los últimos días se redujeron las largas filas y los incidentes en los centros de abastecimiento, donde miles de personas buscaban hacerse de productos básicos.

El panorama del combustible, en cambio, continúa más complicado. Las dificultades de suministro existían incluso antes de los bloqueos y, pese a la reapertura de las rutas, todavía se ven largas filas de autos, taxis y colectivos en las estaciones de servicio. Un factor que ayudó a descomprimir fue la liberación de cientos de camiones cisterna provenientes de Chile y Perú, que habían quedado varados durante semanas por los cortes.