Masacre familiar en Estados Unidos: asesinó a su esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y se suicidó

Una familia completa fue hallada muerta dentro de una vivienda incendiada en Grand Haven Township, Michigan. Según la investigación, Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, asesinó a tiros a su esposa Amanda Karolkiewicz, de 39, y a sus seis hijos, de entre 5 y 15 años. Después habría prendido fuego la casa y se habría quitado la vida de un disparo.

El hallazgo se produjo el pasado viernes 24 de julio, cuando, durante la mañana, las autoridades recibieron un aviso por olor a humo en los alrededores, pero en una primera recorrida no encontraron el origen. Tres horas más tarde regresaron tras nuevas alertas y observaron humo saliendo de la vivienda. Al ingresar, localizaron los ocho cuerpos. Los perros de la familia y al menos un gato también murieron en el incendio .

La Oficina del Sheriff del condado de Ottawa informó que Amanda y los seis niños murieron por heridas de bala y que sus fallecimientos fueron clasificados como homicidios . La muerte de Kristopher fue considerada un suicidio .

Además, los investigadores sostienen que el hombre disparó contra su familia, inició distintos focos de incendio dentro de la casa y luego se quitó la vida. Hasta el momento, no se encontró ninguna nota que explicara su decisión.

El capitán Jacob Sparks señaló que el episodio pudo haber comenzado durante la noche anterior y haberse extendido hasta la madrugada. Las autoridades aclararon que no buscan a ninguna persona ajena a la vivienda y que trabajan para reconstruir una cronología precisa. “Se trata de una tragedia indescriptible que quizás nunca lleguemos a comprender del todo”, expresó el sheriff Eric DeBoer en un comunicado leído durante una conferencia de prensa.

Una de las hipótesis es una infidelidad en la pareja.

Una infidelidad como hipótesis de la masacre familiar

Kristopher había trabajado de manera remota como vicepresidente nacional de ventas y marketing para la Asociación Estadounidense del Corazón desde septiembre de 2023 hasta principios de julio de 2026, cuando terminó su relación laboral.

Publicaciones atribuidas a Amanda en Reddit describían dificultades dentro del matrimonio, una presunta infidelidad y su temor ante la posibilidad de abandonar la relación. Sin embargo, el motivo del crimen todavía no fue establecido.

Amanda era maestra suplente de primaria y fue recordada por su madre y su padrastro como una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos. La pareja se había conocido en 2008 y se casó en agosto de 2009. Mientras familiares y vecinos atraviesan la conmoción, el caso permanece abierto y los investigadores analizan la documentación y las pruebas reunidas para determinar qué desencadenó la tragedia.