El inquietante hallazgo debajo de una fábrica de armas químicas: una nueva especie sin ojos

El pez fue descubierto en una cueva de Alabama. No tiene ojos, vive en completa oscuridad y es diferente de otras especies conocidas.

Un pez extremadamente raro fue descubierto en una cueva ubicada debajo de Redstone Arsenal, una base militar de Estados Unidos que produjo armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. La nueva especie fue llamada Demogorgonichthys arcanus y podría ser una de las más escasas del planeta.

El hallazgo ocurrió en Bobcat Cave, en el estado de Alabama. La cueva había sido estudiada durante décadas, pero hasta ahora nadie había notado que allí vivía este extraño animal. El pez fue encontrado por casualidad a comienzos de 2025. El biólogo Matthew Niemiller realizaba una inspección cuando resbaló en el barro y cayó dentro de una zona más profunda. El movimiento hizo que el animal saliera de debajo de una roca.

El investigador alcanzó a tomar varias fotografías antes de que el agua quedara cubierta por el barro. Días después, al revisar las imágenes, observó que el pez tenía características distintas a las de las especies conocidas.

La especie fue encontrada en una cueva ubicada debajo de una base militar de Estados Unidos. Matthew L. Niemiller, Niemiller Nature LLC. Un pez sin ojos y con un aspecto muy particular El Demogorgonichthys arcanus no tiene ojos ni pigmentación. También presenta una especie de joroba detrás de la cabeza, un hocico largo y plano y aletas diferentes a las de otros peces de cueva. Los estudios genéticos confirmaron que era una especie desconocida. Además, sus diferencias eran tan importantes que los científicos tuvieron que crear un nuevo género para poder clasificarla. Su nombre está inspirado en el Demogorgon, una criatura de la mitología que también aparece en la serie Stranger Things. La palabra “ichthys” significa pez en griego, mientras que “arcanus” puede traducirse como oculto o secreto.

La falta de ojos no está relacionada con las armas químicas. Los científicos explicaron que se trata de una adaptación a la vida en completa oscuridad. Al no necesitar la visión, la especie perdió esa capacidad durante su evolución.