China elimina más de 12.000 carreras: cuáles desaparecen y qué nuevas opciones ocuparán su lugar

China puso en marcha una profunda transformación de sus carreras universitarias y, en apenas cinco años, canceló o suspendió la inscripción en 12.200 programas de grado. La medida alcanzó a distintas instituciones del país y estuvo acompañada por la creación de otras 10.200 propuestas académicas, principalmente relacionadas con la tecnología y las necesidades de su economía.

La cifra puede llevar a pensar que el Gobierno chino prohibió miles de carreras en todo su territorio. Sin embargo, los datos se refieren a programas específicos ofrecidos por cada universidad . Esto significa que una institución pudo cerrar su licenciatura en Traducción, por ejemplo, sin que esa misma carrera desapareciera automáticamente del resto del sistema educativo.

Según información del Ministerio de Educación difundida por la agencia estatal Xinhua, entre 2021 y 2025 se modificó más del 30% de los programas universitarios del país. El objetivo es acercar la formación de los estudiantes a las áreas que China considera estratégicas para su desarrollo industrial y tecnológico.

No existe una lista única que reúna los nombres de los 12.200 programas retirados, debido a que las decisiones fueron tomadas por distintas universidades y a lo largo de varios años. Sin embargo, los recortes se concentraron especialmente en carreras de arte, humanidades, idiomas extranjeros, traducción, marketing y administración.

Un relevamiento realizado en 70 universidades mostró que Marketing fue una de las propuestas más afectadas, con 16 programas eliminados. También se registraron cierres de ocho programas de Japonés, cinco de Alemán y cinco de Traducción. La pérdida de interés entre los estudiantes y la aparición de herramientas de traducción mediante inteligencia artificial influyeron en estas decisiones .

Las nuevas carreras impulsadas por China se concentran en la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores y las tecnologías de baja altitud.

Uno de los casos más representativos se produjo en la Universidad de Comunicación de China, una institución especializada en medios y disciplinas artísticas. Allí se eliminaron programas de Fotografía, Cómics, Arte de Nuevos Medios, Diseño de Comunicación Visual y Diseño de Moda.

La institución también cerró propuestas de economía, administración, ciencias, ingeniería y humanidades, entre ellas Traducción. Al mismo tiempo, comenzó a impulsar formaciones que combinan la producción artística con herramientas digitales, como Arte de Imagen Inteligente.

Este movimiento no implica necesariamente la desaparición completa de las humanidades. Algunas universidades optaron por reformular esas carreras y combinarlas con conocimientos técnicos. Los estudiantes de idiomas, por ejemplo, comienzan a recibir formación para supervisar sistemas de traducción automática, evaluar resultados producidos por inteligencia artificial y trabajar en áreas científicas o industriales.

Por cuáles carreras serán reemplazadas

Las 12.200 propuestas canceladas no serán reemplazadas una por una. La estrategia consiste en reducir programas con baja matrícula o pocas oportunidades laborales y abrir carreras relacionadas con sectores en expansión.

Durante el mismo período en el que se suspendieron 12.200 programas, las universidades chinas incorporaron 10.200 nuevos. Entre las áreas que ganaron espacio aparecen:

Inteligencia artificial.

Robótica.

Ingeniería de semiconductores.

Ciencia de datos.

Tecnología para vehículos autónomos.

Drones agrícolas.

Economía de baja altitud.

Nuevas energías.

Fabricación avanzada.

Salud y equipamiento médico.

En 2025, el Ministerio de Educación añadió 29 especialidades al catálogo oficial. Entre ellas figuran Educación en Inteligencia Artificial, Ciencia e Ingeniería para la Neutralidad de Carbono, Ingeniería Molecular Inteligente, Ingeniería de Equipos Médicos, Ingeniería Audiovisual Inteligente y Teatro Digital.

También se incorporaron Ciencia y Tecnología Marina, Seguridad Médica y Sanitaria, Gestión Internacional de Cruceros, Deportes Aéreos e Ingeniería de Información Espaciotemporal. Además, seis universidades recibieron autorización para ofrecer Tecnología e Ingeniería de Baja Altitud, una disciplina vinculada con los drones, las aeronaves eléctricas y los nuevos sistemas de transporte aéreo.

La transformación continuó durante 2026 con propuestas relacionadas con la inteligencia artificial aplicada a los negocios, los equipos para semiconductores, la ciencia de las tierras raras, la gestión de la economía de baja altitud y el desarrollo de máquinas autónomas y robots humanoides.

China busca así que sus universidades respondan con mayor rapidez a los cambios tecnológicos y al mercado laboral. El resultado no es la eliminación total de miles de profesiones, sino una reorganización masiva de las carreras, en la que pierden espacio algunas formaciones tradicionales y avanzan aquellas relacionadas con la inteligencia artificial, la industria y la automatización.