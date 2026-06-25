Expo Educativa: las carreras más elegidas y cuál es la pregunta que más hacen los estudiantes

Este jueves inicia una nueva edición de la Expo Educativa Mendoza, uno de los encuentros más importantes de orientación vocacional y académica de la provincia. El evento se llevará a cabo de manera presencial los días 25 y 26 de junio en la Naves UNCuyo, Creativa y Cultural (Juan Agustín Maza 250, de Ciudad). La entrada es libre y gratuita.

Junto con la Dirección General de Escuelas (DGE), participan de esta iniciativa la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.

La Expo Educativa 2026 también puede seguirse de manera virtual en expoeducativa.mendoza.edu.ar y en las redes sociales de las instituciones participantes.

En un contexto en el que el mundo universitario se está redefiniendo, estudiantes de secundaria, jóvenes y adultos se encuentran con una oferta académica que incluye carreras, tecnicaturas y oficios. Dentro de esta diversidad de opciones, desde la UNCuyo confirmaron que las carreras tradicionales no han perdido terreno, aunque año tras año crece el interés por estudios más cortos y con rápida salida laboral .

"Las elecciones son variadas. Siempre están las carreras tradicionales como Medicina, Abogacía, Ingeniería, Contabilidad, que por cuestiones familiares o deseos que se mantienen desde que son chicos, son elegidas", detalló a MDZ la directora de Trayectorias Educativas de la UNCuyo, Cecilia Moyano .

Estudiantes buscan carreras más cortas y con rápida salida laboral. Santiago Tagua/MDZ

"Se están sumando muchas carreras cortas, tecnicaturas. Muchos van por aquellas con salida laboral más pronta o cerca, y que duren menos años. También carreras vinculadas a las nuevas tecnologías. En líneas generales, hoy hay multiplicidad de intereses, antes estaba más polarizado", agregó.

En Argentina, un informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de las Pruebas Pisa 2022, reveló qué tipo de trabajo esperan tener los estudiantes, que hoy tengan 15 años, cuando tengan 30 años. Mientras las principales ocupaciones mencionadas por las mujeres fueron Medicina, Psicología y Abogacía, los hombres eligieron en primer lugar "deportista", seguido por Ingeniería y profesional de TIC.

Dudas y temores de los estudiantes

Elegir qué estudiar una vez finalizado el secundario suele generar numerosos interrogantes. "¿Realmente me gusta? ¿Qué pasa si la elijo y me doy cuenta de que no es lo mío? ¿Será muy difícil? ¿Tendré tiempo para hacer otras actividades? ¿Podré conseguir trabajo cuando me reciba? ¿Me alcanzará el dinero para vivir de esta profesión?", son algunas de las preguntas que se repiten entre los jóvenes al momento de seleccionar una carrera.

"El inicio de la vida universitaria es algo desconocido y muchas veces genera ansiedad o nerviosismo", dijo Moyano. Por eso, desde la UNCuyo invitan a los aspirantes a hacerse una serie de preguntas previo a elegir la carrera u oficio:

¿Cuáles son las características de mi personalidad?

¿Qué cosas disfruto?

¿A qué personas admiro y por qué?

¿En qué ámbitos laborales me gustaría trabajar?

¿Qué actividades me gustaría realizar en el futuro?

¿Qué me gusta o interesa en las redes sociales?

¿Qué temas me interesan o me causan curiosidad?

¿Cuáles fueron las materias que más y menos me gustaron en mi educación?

¿En qué actividades o tareas tengo más habilidad?

En esta línea, además de los stands de oferta académica, los asistentes se encontrarán con talleres de orientación vocacional y vida universitaria. En los mismos se abordarán temáticas como: "Mundo universitario: estrategias para que el día te rinda doble", "Ser universitario: juego y realidad", "¿Cómo es la vida universitaria", "Manual de supervivencia universitaria", "Ansiedad y futuro: estrategias para transitar la elección de carrera y el ingreso a la universidad".

Qué buscan los estudiantes

La pregunta qué más repiten los estudiantes al visitar la Expo Educativa es cuánto dura la carrera. Luego aparecen otros interrogantes como la complejidad, horarios y metodología del cursado.

En cuanto a la duración, desde la UNCuyo detallaron lo siguiente:

Menos de un año: si se busca un recorrido corto y con rápida salida laboral, explorar la oferta de oficios. Son propuestas de capacitaciones laborales con una duración menor a un año.

si se busca un recorrido corto y con rápida salida laboral, explorar la oferta de oficios. Son propuestas de capacitaciones laborales con una duración menor a un año. Menos de tres años: si la intención es estudiar una carrera de educación superior pero que tenga una duración que no supere los tres años (tecnicaturas), la oferta de pregrado es una excelente opción. Estas carreras brindan una formación general y específica, y capacitación laboral en determinados campos de conocimiento.

si la intención es estudiar una carrera de educación superior pero que tenga una duración que no supere los tres años (tecnicaturas), la oferta de pregrado es una excelente opción. Estas carreras brindan una formación general y específica, y capacitación laboral en determinados campos de conocimiento. Más de cuatro años: carreras de grado que permiten la formación en un conocimiento profundo de una o más disciplinas, tanto en sus principios, teorías, leyes, como en sus formas de construcción del saber. Se pueden encontrar con el nombre de licenciaturas, profesorados o el nombre de la profesión.

Otras actividades en la Expo Educativa

Además de los talleres de orientación vocacional y las distintas actividades lúdico-recreativas y tecnológicas, la Expo Educativa Mendoza 2026 cuenta con diferentes espacios e iniciativas pensadas para acompañar de manera integral a estudiantes y asistentes.

Entre ellas está el Punto Solidario, espacio a disposición donde las personas pueden acercar alimentos no perecederos que serán entregados al Banco de Alimentos de Mendoza, que lleva 24 años siendo un puente entre empresas y personas en situación de vulnerabilidad.

Además de la oferta académica, la Expo Educativa ofrece distintas actividades. ALF PONCE MERCADO / MDZ

También se desarrolla nuevamente Libro Libre, una iniciativa de intercambio de libros que invita a compartir lecturas y promover el acceso colectivo al conocimiento. Durante el evento, quienes asistan podrán acercar un libro y llevarse otro, generando una experiencia de circulación cultural y aprendizaje compartido.

Como en años anteriores, se promoverá la modalidad de evento cero papel, a lo que se suma que en esta edición se recolectarán pilas y baterías. Quienes asistan a la Expo pueden llevar estos residuos y colocarlos en los bidones destinados especialmente para esta acción, que luego tendrá tratamiento a través del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCuyo (ICA). Este espacio se llama Punto Verde.

Por último, se suma el Circuito de Salud con propuestas de acompañamiento y prevención destinadas a estudiantes y público general. El espacio incluye un recorrido integral con acciones de información y prevención.