Comenzaron a liberar los camiones en el paso a Chile: así es el operativo en Mendoza

El paso a Chile reabrió este martes y los camiones acumulados son liberados en tandas para sumarse de forma ordenada a la Ruta 7.

El paso a Chile reabrió este martes después de 34 días de cierre y los camiones comenzaron a movilizarse hacia Chile. En Mendoza, Gendarmería coordina la salida de los vehículos acumulados en distintos puntos de la provincia para ordenar su incorporación a la Ruta Nacional 7 y cruza por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Desde la zona de la destilería, en Luján de Cuyo, la Ruta Provincial 84 se encuentra ocupada por una extensa fila de camiones que esperan su turno para incorporarse al corredor internacional. Los vehículos permanecen estacionados en ambas manos de la ruta y son liberados de manera progresiva bajo coordinación de Gendarmería.

Marcos Garcia/MDZ Según pudo constatar MDZ en el lugar, los camiones son detenidos y luego habilitados en tandas de aproximadamente 100 unidades. El objetivo es que se incorporen de manera ordenada a la Ruta 7 y continúen hacia Uspallata, desde donde avanzarán por alta montaña hasta el paso fronterizo.

Un operativo para descomprimir la acumulación de camiones La reapertura del Cristo Redentor se concretó a las 9 de este martes y, durante los primeros tres días, el tránsito será exclusivamente de Argentina hacia Chile, entre las 9 y las 21. El viernes y sábado, en cambio, se invertirá el sentido para permitir el ingreso de camiones desde Chile.

La acumulación de vehículos es significativa. Las autoridades estimaban más de 1.300 camiones esperando en distintos puntos de Mendoza, entre ellos unos 580 en Uspallata, además de unidades ubicadas en la Ruta 7, la estación Eloy Guerrero, Cáceres, La Paz, La Dormida y Desaguadero. A esa cifra se suman los camiones que permanecían en galpones y que comenzaron a trasladarse hacia la Ruta 84.