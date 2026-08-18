Reabrió el paso a Chile: qué tener en cuenta antes de cruzar

El Sistema Integrado Cristo Redentor reabrió este martes 18 de agosto después de 34 días de cierre por el histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera. La habilitación fue estipulada a partir de las 9.00 de Argentina y, durante esta primera etapa, es exclusiva para el transporte de cargas con sentido hacia Chile .

La apertura se concretó luego de varias semanas de trabajos para recuperar la transitabilidad de la Ruta Nacional N°7 y despejar el camino hasta la boca del túnel internacional. Las máquinas de Vialidad Nacional trabajaron durante las últimas horas para dejar en condiciones el corredor, mientras distintos organismos coordinan el operativo en alta montaña.

El paso funcionará este martes con un horario de 9.00 a 21.00 en Argentina y de 8.00 a 20.00 en Chile . Además, todos los camiones deberán llevar cadenas de manera obligatoria, debido a las condiciones invernales que todavía presenta la cordillera.

Por el momento, solo están habilitados los camiones que viajan desde Argentina hacia Chile . Turistas, vehículos particulares y colectivos deberán esperar una nueva definición de las autoridades de ambos países para conocer cuándo podrán volver a utilizar el corredor internacional.

La reapertura del paso será progresiva y exclusiva para cargas, con temperaturas bajo cero y cadenas obligatorias para circular por alta montaña.

El operativo de cargas tendrá cinco días de circulación diferenciada. Este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, los camiones podrán avanzar desde Argentina hacia Chile hasta Guardia Vieja, mientras que el viernes 21 y sábado 22 se invertirá el sentido para permitir el ingreso de los transportistas que están del lado chileno hasta Uspallata.

La organización responde a la enorme cantidad de vehículos que quedaron acumulados durante las semanas de cierre. Si las condiciones climáticas acompañan y los trámites administrativos se desarrollan sin inconvenientes, las autoridades estiman que unos 3.000 camiones podrían cruzar hacia Chile durante los primeros tres días.

El frío y el estado de la ruta, dos factores a tener en cuenta

La calzada todavía presenta sectores complicados por el hielo y las bajas temperaturas en alta montaña. Alf Ponce Mercado / MDZ

Quienes circulen por alta montaña deberán prestar especial atención a las condiciones de la ruta. El comisario Pablo Quiroga, jefe de la Policía Departamental del Corredor Internacional, explicó a MDZ que durante las primeras horas de la mañana y por la tarde las bajas temperaturas pueden provocar que el camino se congele.

Este martes, las temperaturas informadas muestran las condiciones que todavía presenta la cordillera: Uspallata registra -3°, Punta de Vacas -9°, Puente del Inca -12° y Las Cuevas -13°. Por eso, aunque el tránsito de cargas ya fue habilitado, la portación de cadenas continúa siendo obligatoria.

La reapertura también estará acompañada por un operativo especial para mantener el tránsito ordenado. La Policía de Mendoza, Gendarmería, la Guardia Urbana Municipal, Policía Vial, Bomberos y otros organismos tendrán distintos puntos de control para evitar inconvenientes durante el ascenso de los camiones.

Más de 1.300 camiones esperan para cruzar

Miles de camiones permanecieron varados durante semanas en distintos puntos de Mendoza a la espera de la reapertura del Cristo Redentor. Walter Moreno/MDZ

El volumen de vehículos acumulados es uno de los principales desafíos de esta reapertura. Al momento de organizar el operativo había más de 1.300 camiones estacionados en distintos puntos de Mendoza, además de otras unidades que permanecían en galpones de empresas de transporte.

La distribución incluye 580 camiones en Uspallata, 220 en Eloy Guerrero, 100 en la Axion, 120 en Cáceres, 140 sobre la Ruta 7, 27 en Las Catitas, 10 en La Paz, 40 en La Dormida y 22 en Desaguadero. A esto se suman los vehículos que comenzaron a movilizarse desde distintos depósitos para incorporarse al operativo.

Durante las primeras horas, unos 250 camiones que llevan alrededor de 30 días varados comenzarán a salir desde el pulmón del Área de Control Integrado. La idea es que asciendan hacia alta montaña en tandas para mantener el tránsito ordenado y evitar una saturación de la Ruta 7.

Para el turismo, la situación es diferente: no está habilitado el cruce internacional para vehículos particulares y el tránsito interno en alta montaña quedó restringido hasta Uspallata. Además, el Paso Pehuenche continúa cerrado, por lo que actualmente no funciona como alternativa para quienes necesitan cruzar desde Mendoza hacia Chile.

También hay camiones esperando del otro lado

Protesta de camioneros en Chile Adrián Linch

Mientras en Mendoza se preparan para sacar los camiones acumulados durante 34 días, del lado chileno también hay una importante cantidad de transportistas esperando poder ingresar a Argentina. Según la información aportada, serían alrededor de 800 camiones varados en Chile.

Los transportistas de ese país incluso organizaban una protesta para este martes al mediodía ante la demora para habilitar la circulación en ambos sentidos. El reclamo podría incluir un bloqueo de la salida de la aduana chilena si no se avanza con el ingreso de los camiones hacia Argentina.

La reapertura de este martes marca así el comienzo de una nueva etapa después de 34 días de cierre, el período más prolongado registrado en la historia reciente del corredor y superior a los 26 días de cierre que se habían registrado durante el invierno de 2023. Por ahora, la prioridad está puesta en ordenar el tránsito de cargas, sacar a los camiones acumulados y mantener la seguridad en una cordillera que todavía presenta temperaturas extremas y condiciones invernales.