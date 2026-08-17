El paso a Chile continúa cerrado, pero podría abrir este lunes en la tarde

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este lunes para todo tipo de vehículos, luego de permanecer inhabilitado durante más de un mes por las condiciones climáticas en la cordillera. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar y las autoridades esperan que durante el transcurso de la jornada puedan definir si finalmente se habilita el tránsito hacia Chile .

La actualización de este lunes mantiene el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor , aunque permite el tránsito únicamente hasta Uspallata. Desde ese punto hacia la alta montaña, la circulación continúa restringida mientras se evalúan las condiciones de la ruta y la seguridad para avanzar.

La principal novedad está en el pronóstico para los próximos días. Según se informó, desde hoy comienzan a mejorar las condiciones del clima durante varios días, por lo que existe expectativa de que el corredor pueda recuperar la transitabilidad después de más de 30 días de cierre.

La eventual reapertura no significa que el paso ya esté habilitado. La Dirección de Asuntos de Fronteras debe confirmar si las condiciones de seguridad y transitabilidad permiten volver a poner en funcionamiento el Sistema Integrado Cristo Redentor .

La definición estaba prevista para este lunes al mediodía y, de acuerdo con la información difundida previamente, la decisión dependerá de cómo se encuentre el corredor internacional después de las intensas nevadas que afectaron a la cordillera durante las últimas semanas.

Los conductores que necesiten viajar hacia Chile deben tener en cuenta que no pueden avanzar más allá de Uspallata y que cualquier modificación en el estado del paso será comunicada por las autoridades fronterizas.

Qué pasaría si finalmente reabre

El tránsito continúa habilitado solo hasta Uspallata mientras las autoridades evalúan la situación del corredor internacional. Los Libertadores

En caso de que las condiciones permitan habilitar nuevamente el Cristo Redentor, la reapertura tendrá inicialmente un esquema especial para el transporte de cargas. La primera etapa estará destinada a los camiones, con una organización diferenciada según el sentido de circulación.

El esquema previsto establece que martes, miércoles y jueves circularían camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado sería el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina. Además, se mantendría el horario invernal: de 9.00 a 21.00 en Argentina y de 8.00 a 20.00 en Chile.

Otro de los requisitos será la portación obligatoria de cadenas. La medida responde a las condiciones propias de la temporada invernal en alta montaña y busca garantizar que los vehículos estén preparados ante posibles sectores con hielo o dificultades de adherencia.

Una espera que lleva más de un mes

El cierre del Cristo Redentor generó una fuerte acumulación de camiones en Mendoza, con transportistas que llevan semanas esperando una oportunidad para continuar hacia Chile. Durante los últimos días, el reclamo de los camioneros y de las entidades del sector se intensificó ante la incertidumbre sobre cuándo podrían volver a circular.

Desde Aprocam habían cuestionado las restricciones que impedían avanzar hacia los sectores más altos de la cordillera y reclamaron que se habilitara el corredor cuando las condiciones lo permitieran. Tras los reclamos, se realizaron tareas para recuperar la transitabilidad del camino.

Ahora, con una mejora de las condiciones meteorológicas prevista desde este lunes, la expectativa vuelve a estar puesta en la posibilidad de reabrir el principal paso fronterizo entre Mendoza y Chile. Por el momento sigue cerrado, pero la decisión podría cambiar durante el día si las autoridades consideran que el corredor reúne las condiciones necesarias para volver a operar.