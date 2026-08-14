El Paso a Chile continúa cerrado y las nevadas seguirán hasta el domingo

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este viernes 14 de agosto debido a las condiciones climáticas que afectan a alta montaña. El tránsito por el Sistema Integrado permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos.

Con esta nueva jornada sin circulación internacional, el cierre alcanza los 31 días consecutivos. De esta manera, el récord continúa extendiéndose mientras las autoridades esperan una mejora en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas muestran el panorama invernal que se mantiene en la cordillera. En Uspallata hay 1°C, en Punta de Vacas -6°C, en Puente del Inca -9°C y en Las Cuevas -10°C.

El último informe de transitabilidad de Vialidad Nacional, correspondiente a este jueves, había señalado que la Ruta Nacional N°7 estaba habilitada con precaución desde Uspallata hasta Puente del Inca.

Sin embargo, el tramo comprendido entre Puente del Inca y la boca del túnel internacional Cristo Redentor continúa sin ser transitable para ningún tipo de vehículo. Vialidad también advirtió sobre posibles voladuras de nieve sobre la calzada y formación de hielo en sectores de sombra.

En el informe del jueves, se menciona que las condiciones habían mejorado en algunos puntos respecto de jornadas anteriores. Además, Las Cuevas y Puente del Inca presentaban cielo con nubes dispersas, visibilidad normal y vientos moderados, aunque el sector más alto del corredor seguía sin habilitación.

Esperan más nieve hasta el domingo

A este escenario se suma el pronóstico que anticipa que las nevadas continuarán en la alta montaña hasta el domingo 16 de agosto.

Según la información difundida, a partir del lunes 17 se espera una mejora de las condiciones climáticas que podría extenderse durante varios días. Por ahora, sin embargo, el paso continúa cerrado y no existe una fecha confirmada para su reapertura.

Además del Cristo Redentor, el Paso Pehuenche también permanece cerrado, por lo que este viernes tampoco hay habilitado un cruce internacional terrestre entre Mendoza y Chile por esos corredores.