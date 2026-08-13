Autoridades de alta montaña preparan el operativo de tránsito a la espera de la reapertura del paso a Chile

A un mes del cierre del paso a Chile , las autoridades de alta montaña continúan trabajando a la espera de la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor y buscando brindar condiciones de seguridad a las personas que disfrutan del turismo interno .

Pablo Quiroga, comisario inspector a cargo de la Jefatura del Corredor Internacional, en diálogo con el programa Libre de Humo, de MDZ Radio 105.5, habló acerca de la situación actual en alta montaña y cómo se trabaja de manera conjunta entre Vialidad Nacional, Gendarmería, la Policía de Mendoza y la Guardiana Urban Municipal.

“Todos los días se abre el camino a través de Vialidad Nacional y se pasa el informe de transitabilidad. Hoy se pudo abrir hasta Las Cuevas para el turismo interno. En este momento, si bien las condiciones climáticas en Uspallata son de sol y es cálido, en esas latitudes empezó a neviscar y la transitabilidad se ha ido corriendo a Puente del Inca para el turismo interno”, comentó Quiroga.

El oficial se refirió a la situación de los camioneros que se encuentran a la espera de la reapertura del paso y confirmó la presencia de más de 500 rodados en Uspallata: “Están recibiendo todos los días los servicios mínimos e indispensables: sanitarios e inclusive por parte de la Gendarmería Nacional, en acopio con el Sindicato de Camioneros, se les ofrece alimentos en forma diaria que son elaborados por el Escuadrón 27”.

En esa línea, añadió: “Son 500 camiones aquí en Uspallata, pero a lo largo de todo el corredor Bioceánico hay 1.500, más otro número similar que son las empresas mendocinas que están a la espera de la reapertura”.

Las autoridades planifican el operativo para la reapertura

A su vez, el comisario señaló que todos los días hay reuniones entre los organismos para analizar la transitabilidad del camino y el operativo cuando se abra nuevamente el paso a Chile: “Todo eso está organizado. Gendarmería Nacional va a informar a los camioneros que están a la espera al momento de que se abra el paso y cómo se va a hacer la reubicación y el tránsito”.

Además, afirmó la importancia de la coordinación internacional con Chile y remarcó que el análisis es “día a día”: “Es una organización previa que ya se ha mantenido en las distintas coordinaciones con Vialidad Nacional, Gendarmería, la Policía y Tránsito tanto de Luján como la Guardia Urbana Municipal de Uspallata”

El turismo interno y la situación de quienes esperan que se habilite el paso

Quiroga comentó además que no se ha sufrido ningún contratiempo que no pueda resolverse con los recursos disponibles luego de la evacuación de cerca de 130 personas durante la primera semana. A su vez, confirmó que desde la Policía ya diseñaron un operativo para colaborar este fin de semana con la llegada del turismo interno.

“Recomendamos siempre hacer caso a la autoridad que esté en al ruta, no ocupar la calzada, estacionar en los distintos centros de estacionamiento que ofrecen los centros de esquí”, comentó Quiroga.

Día a día se informa la transitabilidad de los caminos de alta montaña para el turismo. Alf Ponce /MDZ

Además, agregó que las inconductas al volante han sido menores, ya que en líneas generales los conductores transitan despacio: “Obviamente que le hemos llamado la atención a algún que otro conductor, pero no hemos tenido mayores inconvenientes. Esto es gracias al trabajo que realizamos las distintas fuerzas que estamos aquí en alta montaña”, concluyó.