Advierten por más nevadas en Mendoza y anticipan cuándo mejorarían las condiciones en alta montaña

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante los próximos días en la cordillera. Los pasos permanecen cerrados.

El pronóstico anticipa nuevas nevadas en la cordillera de Mendoza durante los próximos días, mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado por las condiciones meteorológicas. La situación mantiene interrumpido el tránsito hacia Chile y suma nuevas jornadas de inactividad en uno de los principales corredores internacionales.

De acuerdo con la información difundida por Osvaldo Valle en X, las nevadas continuarán hasta este miércoles a las 9.30, mientras que el jueves se presentaría una ventana de mejores condiciones. Sin embargo, el panorama volvería a complicarse entre el viernes y el domingo, con nuevas precipitaciones níveas en la cordillera.

Continúan las nevadas hasta mañana a las 9,30 hs.

Jueves Ventana.

Viernes al Domingo nevadas. Desde el Lunes 17 mejoran las condiciones climáticas adversas. pic.twitter.com/4VfEGcPNqk — OSVALDO (@VALLEOVA) August 12, 2026 Según el mismo pronóstico, las condiciones climáticas adversas comenzarían a mejorar desde el lunes 17, lo que podría favorecer una evolución de la situación en alta montaña. De todos modos, cualquier eventual reapertura de los pasos internacionales dependerá de las evaluaciones de las autoridades y del estado de las rutas.

Continúan las nevadas y el Paso a Chile sigue cerrado El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece este miércoles 12 de agosto bajo la condición de “cerrado hasta nuevo aviso”. Por el momento no existe una fecha confirmada para la reapertura del corredor, que continúa afectado por las condiciones meteorológicas y la acumulación de nieve en distintos sectores de la cordillera. Con esta nueva jornada sin tránsito internacional, el cierre alcanza los 29 días consecutivos.