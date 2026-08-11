Alerta por lluvias y viento: qué provincias se verán afectadas por el temporal

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene para este miércoles distintos niveles de alerta por nevadas y viento en sectores cordilleranos del oeste argentino.

El panorama será diferente pero también invernal en Buenos Aires y el AMBA. El avance de una circulación húmeda del este y sudeste favorecerá el regreso de la nubosidad y mantendrá un ambiente frío, húmedo e inestable durante los próximos días.

Para este miércoles se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas estimadas en torno a 7 °C de mínima y 12 °C de máxima, además de baja probabilidad de lluvias débiles y algunas ráfagas. En tanto, para el jueves, podría ser todavía más frío durante la tarde: se prevé una máxima cercana a los 10 °C, con cielo cubierto y posibilidad de lluvias débiles y aisladas.

De acuerdo con el pronóstico, las áreas alcanzadas se concentran principalmente sobre sectores cordilleranos y de alta montaña. En las zonas bajo alerta naranja por nieve, el organismo prevé acumulaciones de entre 60 y 120 centímetros, aunque los registros pueden superar esos valores de manera puntual.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco, por lo que las condiciones pueden complicar la circulación, especialmente en caminos y pasos de alta montaña.

¿Qué provincias tienen alerta por nevadas?

La alerta por nevadas alcanza sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de áreas cordilleranas del norte de la Patagonia. En particular, el nivel naranja se concentra en sectores de la cordillera norte de San Juan, la cordillera de La Rioja y la cordillera de Catamarca, donde se prevén los mayores acumulados.

En tanto, Mendoza mantiene sectores bajo alerta amarilla por la persistencia de las nevadas en alta montaña. También aparecen áreas cordilleranas de Neuquén y Río Negro alcanzadas por el mismo nivel de alerta.

La alerta amarilla implica nevadas persistentes con acumulados estimados de 30 a 60 centímetros, aunque localmente pueden ser superiores. Al igual que en las áreas bajo alerta naranja, se esperan vientos fuertes, visibilidad reducida y la posibilidad de viento blanco.

La situación se suma a un nuevo período de inestabilidad que comenzó a avanzar sobre el país después del marcado descenso de temperatura registrado durante el inicio de la semana.

Viento fuerte en la Puna: las zonas bajo alerta

Además de las nevadas, el SMN emitió alerta amarilla por viento para sectores cordilleranos y de la Puna. El fenómeno estará caracterizado por vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

En Jujuy, el aviso alcanza la Puna de Susques. En Salta, comprende sectores de la Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos y Puna de Santa María. En Catamarca, la advertencia alcanza la Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra y Puna de Belén. También se incluye un sector de Tucumán, correspondiente a la Puna de Tafí del Valle.

Por la intensidad del viento, el SMN recomienda extremar las precauciones en zonas expuestas, especialmente para quienes deban desplazarse por rutas de montaña.