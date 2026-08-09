Pronóstico: hoy hay cuatro provincias en alerta por fenómenos meteorológicos extremos

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 9 de agosto con alertas amarillas en cuatro provincias.

El pronóstico del SMN anticipa nevadas persistentes en Mendoza y Neuquén durante este domingo.

Este domingo 9 de agosto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene dos alertas meteorológicas en el oeste del país. Mendoza y Neuquén estarán bajo advertencia por nevadas, mientras que La Rioja y Catamarca tendrán una jornada marcada por fuertes vientos en la cordillera.

La primera alerta es por nevadas y alcanza a Mendoza y Neuquén. Según informó el organismo, se esperan nevadas persistentes durante buena parte de la jornada, con acumulados estimados entre 15 y 25 centímetros. En algunos sectores, esos valores incluso podrían superarse de manera puntual.

Fuertes ráfagas marcarán el pronóstico en la cordillera de La Rioja y Catamarca, donde pueden superar los 100 km/h. Más al norte, el pronóstico también mantiene una alerta amarilla por viento en las zonas cordilleranas de La Rioja y Catamarca. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, acompañados por ráfagas que pueden superar los 100 km/h.