El equipo de Kicillof desembarcó en Mendoza y reunió a un sector del peronismo en el SUTE

El armado nacional de Axel Kicillof llegó a Mendoza para presentar su programa y convocó a un importante sector del peronismo en la sede del SUTE.

Este viernes por la tarde, parte del peronismo mendocino se convocó en la sede del SUTE para el encuentro “Sumar fuerzas para organizar la esperanza”, lo que significó el lanzamiento del esquema nacional de Axel Kicillof en la provincia de Mendoza con la presencia de Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Hugo Yasqui.

Entre los presentes se destacaron diferentes partidos políticos, organizaciones sociales, referentes de gremios y dirigentes del peronismo en general, los cuales participaron del evento que tuvo a la producción y el trabajo como ejes centrales de la convocatoria.

Un importante sector del peronismo mendocino se convocó en el SUTE Marcos Garcia / MDZ Katopodis, ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, destacó la trascendencia del encuentro: "Este es el kilómetro cero para construir una fuerza en todo el país que acompañe a Axel". En la misma línea, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, remarcó la necesidad de recuperar una agenda de gestión concreta: "Tenemos que volver a pensar en los problemas reales de la gente. Eso quiere Axel".

Axel Kicillof PJ SUTE PERONISMO Gabriel Katopodis Marcos Garcia / MDZ Parte del peronismo mendocino, presente en el SUTE Dentro de los peronistas mendocinos que asistieron se destacó la presencia de los intendentes Flor Destéfanis, Emir Andraos y Edgardo González, además del diputado nacional Martín Aveiro, hombre fuerte de Kicillof en Mendoza, quien abocará su esfuerzo a la construcción territorial del espacio del gobernador bonaerense en la provincia, priorizando eso por sobre cualquier candidatura a gobernador.

Por su parte, también hubo representación gremial con la presencia de Gustavo Correa, del SUTE; Ricardo Letard, del Sindicato de Choferes de Camiones de Mendoza; y María Luisa Naciff, de Sadop. También dijeron presente el exsenador Gerardo Vaquer, el dirigente Gonzalo Navarro.