Alerta por frío extremo: las provincias donde se esperan temperaturas peligrosas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta amarilla por frío extremo que afecta a amplias regiones de Buenos Aires y de otras siete provincias del país.

El aviso por temperaturas sensiblemente inferiores a los promedios históricos alcanza al norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. En tanto, la advertencia se extiende al este de Río Negro, el centro y este de La Pampa, el suroeste de Córdoba, el sur de Mendoza, el noroeste de Neuquén, la provincia de Tucumán y el norte de Catamarca, en la zona limítrofe.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre y utilizar varias prendas livianas superpuestas al salir. Asimismo, instan a calefaccionar las viviendas de forma segura, evitar cambios drásticos de temperatura, mantener una correcta hidratación prescindiendo de bebidas alcohólicas y prestar especial cuidado a niños, embarazadas y adultos mayores.

El organismo oficial advirtió que las marcas térmicas previstas para la jornada pueden resultar peligrosas, principalmente para los grupos más vulnerables, como menores de edad, mayores de 65 años y pacientes con patologías crónicas.