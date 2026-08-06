Alerta por vientos fuertes y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

A través del Sistema de Alerta Temprana, el SMN emitió una serie de advertencias por distintos fenómenos que afectarán la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 7 de agosto por vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza, tanto en alta montaña como en el llano.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en toda la cordillera, además de los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. La situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad por viento blanco y/o ventisca”, indicaron.

Y agregaron que “en el resto del área soplarán vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h” y que “en la zona no cordillerana del sur de la provincia de Mendoza se prevén vientos del sudoeste con intensidades similares” durante el período de alerta.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes en gran parte del territorio provincial. También hay alerta por viento Zonda en buena parte de la provincia, incluidas las precordilleras de Las Heras y Luján, algunas zonas del Este (Rivadavia, Junín), el Valle de Uco y el Sur: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa”, detallaron desde el SMN.

Gran parte de Mendoza se encuentra bajo alerta por Zonda. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: se prevé viento Zonda desde las 5 en precordillera, Valle de Uco, Malargüe, Valle de Uspallata y San Rafael. La mayor intensidad se espera en Malargüe, con velocidades de entre 45 y 50 km/h. Es probable que el fenómeno se mantenga durante toda la jornada y se prolongue hasta la noche e incluso la madrugada del sábado. En el llano provincial se prevé viento norte débil entre las 11 y las 21, afectando la zona Norte, zona Este, Gran Mendoza y zona Sur.

se prevé viento Zonda desde las 5 en precordillera, Valle de Uco, Malargüe, Valle de Uspallata y San Rafael. La mayor intensidad se espera en Malargüe, con velocidades de entre 45 y 50 km/h. Es probable que el fenómeno se mantenga durante toda la jornada y se prolongue hasta la noche e incluso la madrugada del sábado. En el llano provincial se prevé viento norte débil entre las 11 y las 21, afectando la zona Norte, zona Este, Gran Mendoza y zona Sur. Nubosidad: cielo mayormente despejado en el llano provincial.

cielo mayormente despejado en el llano provincial. Alta Montaña: nubosidad en la zona Norte y Central. Hacia la noche se prevé aumento de nubosidad con probables precipitaciones débiles en zona Sur. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con leve ascenso de la temperatura, heladas parciales y Zonda. Además, persisten las nevadas en cordillera. La mínima será de 5 ºC, en tanto que la máxima rondaría los 17 ºC.