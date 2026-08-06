Tormentas y granizo: adelantaron en qué provincias va a diluviar este jueves

Este jueves, gran parte de Argentina se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas . Sin embargo, el panorama será mucho más complicado en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Sistema de Alerta Temprana elevó la advertencia al nivel naranja ante la posibilidad de fenómenos severos y abundantes precipitaciones.

La alerta naranja alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, el sur de Corrientes y el sudeste de Córdoba. En estas zonas se espera que las tormentas comiencen después del mediodía y se extiendan, al menos, hasta las 17.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h.

Durante todo el período alcanzado por la alerta se estiman valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros. Sin embargo, esos registros podrían ser superados de manera puntual en los sectores donde las tormentas descarguen con mayor intensidad .

La combinación de abundante agua en poco tiempo y fuertes ráfagas puede generar anegamientos, caída de ramas y objetos, reducción de la visibilidad y complicaciones para circular. Por ese motivo, el organismo pidió evitar traslados innecesarios durante las horas más adversas.

Las lluvias más intensas comenzarían después del mediodía y podrían extenderse hasta las 17.

Recomendaciones ante la alerta naranja

Ante una alerta naranja, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma. También aconseja salir únicamente cuando sea necesario y permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Además, se deben cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de ellas. Si ingresa agua a una vivienda, hay que desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. También se recomienda no ingresar en calles anegadas ni acercarse a zonas inundables.

Los objetos que puedan ser desplazados por el viento deben retirarse o asegurarse. El organismo también aconseja preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, además de cargar los teléfonos celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.