El SMN anticipó una ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las tormentas fuertes y el frío intenso
El organismo emitió una alerta amarilla y advirtió sobre un cambio brusco del tiempo en Buenos Aires, con lluvias y descenso marcado de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles 5 de agosto que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por una ciclogénesis, un proceso atmosférico que puede intensificar la inestabilidad, generar ráfagas fuertes y producir un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas.
La consecuencia más notoria será el pasaje de un ambiente húmedo y templado a varios días de frío intenso. Según el organismo, este escenario comenzó a configurarse durante las últimas jornadas y motivó la emisión de una alerta amarilla.
Qué clima se espera en el AMBA
Tras una semana caracterizada por la humedad, las lloviznas y los cielos cubiertos, el SMN prevé para este jueves tormentas fuertes durante buena parte del día. Las probabilidades de precipitación se ubican entre 40% y 70%.
Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora y una rotación del viento que favorecerá el ingreso de aire frío.
Temperatura prevista en la provincia de Buenos Aires
Para la provincia de Buenos Aires, el pronóstico oficial indica una máxima de 14Cº y una mínima de 12Cº.
Al igual que en CABA, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche del jueves, mientras que por la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado.
Cómo seguirá el tiempo el jueves y el viernes
El SMN anticipó que tanto el jueves como el viernes podrían registrarse chaparrones aislados, en un contexto de temperaturas más bajas respecto de los últimos días.