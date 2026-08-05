El SMN anticipó una ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las tormentas fuertes y el frío intenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles 5 de agosto que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por una ciclogénesis , un proceso atmosférico que puede intensificar la inestabilidad, generar ráfagas fuertes y producir un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas.

La consecuencia más notoria será el pasaje de un ambiente húmedo y templado a varios días de frío intenso . Según el organismo, este escenario comenzó a configurarse durante las últimas jornadas y motivó la emisión de una alerta amarilla.

Tras una semana caracterizada por la humedad, las lloviznas y los cielos cubiertos, el SMN prevé para este jueves tormentas fuertes durante buena parte del día . Las probabilidades de precipitación se ubican entre 40% y 70%.

Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora y una rotación del viento que favorecerá el ingreso de aire frío.

Para la provincia de Buenos Aires , el pronóstico oficial indica una máxima de 14Cº y una mínima de 12Cº.

Al igual que en CABA, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche del jueves, mientras que por la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado.

Cómo seguirá el tiempo el jueves y el viernes

El SMN anticipó que tanto el jueves como el viernes podrían registrarse chaparrones aislados, en un contexto de temperaturas más bajas respecto de los últimos días.