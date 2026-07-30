Alerta por tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento: cuándo llega la ciclogénesis al AMBA

El cierre de las vacaciones de invierno estará marcado por un importante cambio de tiempo. Entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° de agosto se desarrollará una ciclogénesis sobre el este del país , un fenómeno que favorecerá la formación de lluvias intensas, tormentas, ráfagas de viento, posible caída de granizo y nevadas en distintos sectores del territorio nacional.

Los principales modelos meteorológicos coinciden en que un sistema de baja presión avanzará desde el océano Pacífico y se profundizará frente a la costa bonaerense, generando condiciones de fuerte inestabilidad sobre el centro y el este de la Argentina.

El jueves aumentará la humedad sobre la región central debido al ingreso de viento del norte. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano no se esperan lluvias significativas durante esa jornada, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura oscilará entre los 9 °C y los 17 °C.

El escenario cambiará durante el viernes. Según las proyecciones meteorológicas, el período de mayor inestabilidad se desarrollará entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas sobre el AMBA.

El pronóstico del SMN que indica lluvia en CABA para el último fin de semana de vacaciones de invierno.

AMBA.

Norte de la provincia de Buenos Aires.

Sur del Litoral.

En esas zonas se esperan:

Lluvias y tormentas de variada intensidad.

Acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con valores superiores en forma localizada.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Posible caída de granizo.

Intensa actividad eléctrica.

Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma o profundiza un centro de baja presión en superficie. Se trata de un fenómeno habitual en la región, aunque puede provocar episodios de tiempo severo cuando coincide con aire cálido y húmedo e importantes contrastes de temperatura. En este caso, favorecerá el desarrollo de tormentas localmente fuertes sobre el centro del país antes de desplazarse hacia el Litoral.

Viento fuerte y nevadas en otras regiones

Mientras el AMBA espera las tormentas, el noroeste argentino continúa bajo alerta por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h, aunque las condiciones tenderán a mejorar durante el jueves.

En paralelo, persistirá el temporal de nieve sobre la cordillera de Cuyo y el norte de la Patagonia. En sectores de Las Leñas podrían acumularse más de un metro de nieve, mientras que también se esperan importantes nevadas entre Esquel, Bariloche y San Martín de los Andes.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

El sábado comenzará con condiciones inestables sobre Buenos Aires y probables tormentas durante la mañana, aunque el tiempo mejorará gradualmente desde el mediodía con el ingreso de altas presiones.

Las precipitaciones se trasladarán hacia Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde todavía podrían registrarse tormentas fuertes de manera aislada.

Para el domingo se espera una mejora generalizada sobre gran parte del país. En el AMBA volverá el buen tiempo, con una mínima cercana a los 9 °C y una máxima de 13 °C, mientras que las nevadas continuarán sobre la cordillera de Cuyo y el norte de la Patagonia.