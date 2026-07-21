Alerta por tormentas fuertes, vientos y nevadas: qué provincias afecta

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para este miércoles en distintos sectores de la provincia de Misiones, donde se esperan lluvias de variada intensidad, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con el organismo, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad severa y estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, precipitaciones intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se prevén acumulados de lluvia de entre 70 y 130 milímetros , aunque en algunos sectores estos valores podrían ser superados, incrementando el riesgo de anegamientos temporarios.

Mientras gran parte de la provincia permanece bajo alerta amarilla, algunas zonas fueron elevadas al nivel naranja debido al potencial de fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños materiales y afectar el desarrollo normal de las actividades.

En tanto, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por viento y otra por nevadas para distintos sectores de zona cordillerana.

Según el organismo, en las zonas de alta montaña se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, lo que podría provocar una importante reducción de la visibilidad. El aviso abarca la zona cordillerana de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

Además, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes, de variada intensidad y, por momentos, fuertes. Se estiman acumulaciones de 20 a 50 centímetros de nieve en sectores cordilleranos y de 10 a 30 centímetros en áreas más bajas, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual en la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén.