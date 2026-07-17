Tormentas severas y nevadas en algunas provincias: alertas del SMN en un sábado de tiempo extremo

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió múltiples alertas para este sábado, con un escenario de tiempo extremo que abarca buena parte del país. Tormentas fuertes, nevadas persistentes, lluvias, viento Zonda y ráfagas intensas marcarán la jornada.

En medio, habrá un fuerte contraste térmico que irá desde temperaturas cercanas a los 35°C en el norte hasta registros inferiores a los -15°C en la Patagonia durante el fin de semana.

Según el pronóstico del organismo oficial, las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se encuentran bajo alerta por tormentas, con distintos niveles de intensidad.

En las zonas bajo alerta amarilla, el SMN prevé tormentas aisladas , algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Los acumulados de lluvia oscilarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

En sectores donde rige la alerta naranja, el panorama será más complejo. Se esperan tormentas fuertes o severas con precipitaciones de entre 40 y 70 milímetros, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Lluvias y nevadas

El organismo nacional también mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias para sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro.

Según el pronóstico, se registrarán precipitaciones persistentes con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, sin descartar episodios de lluvia y nieve mezcladas, especialmente en las zonas de mayor altura.

En tanto, la nieve continuará siendo protagonista en la región cordillerana. De acuerdo con el mapa de alertas del SMN, la cordillera de Mendoza y San Juan permanece bajo alerta naranja, donde podrían acumularse entre 100 y 200 centímetros de nieve durante el período de vigencia del aviso.

En esas áreas, el fenómeno estará acompañado por fuertes vientos, condiciones de viento blanco y una importante reducción de la visibilidad, complicando la circulación y manteniendo cerrados varios pasos internacionales.

En tanto, rige alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Neuquén, además del oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde se esperan acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros de nieve.

Vientos intensos y Zonda en el noroeste

Las condiciones también serán adversas en la alta montaña, donde se pronostican vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas cercanas a los 100 km/h, capaces de provocar reducción de la visibilidad.

Por otra parte, el viento Zonda afectará amplios sectores del noroeste argentino. Las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán permanecerán bajo alerta amarilla y naranja por este fenómeno.

En las áreas con alerta amarilla se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h. Mientras tanto, en los sectores bajo alerta naranja, el viento podría alcanzar velocidades de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que llegarían hasta los 100 km/h, favoreciendo un brusco aumento de la temperatura, baja humedad y reducción significativa de la visibilidad.

En tanto, el ingreso de aire frío mantendrá temperaturas bajo cero en la Patagonia, donde el domingo podrían registrarse mínimas inferiores a los -15°C y fuertes heladas.

En contraste, el noreste argentino continuará con ambiente cálido para la época del año, con máximas cercanas a los 35°C durante el sábado. Hacia el domingo, el avance de un frente frío provocará un marcado descenso térmico acompañado por lluvias y tormentas sobre el NEA y parte del Litoral.

El panorama configura uno de los fines de semana más contrastantes del invierno, con fenómenos meteorológicos de distinta intensidad distribuidos a lo largo del país y condiciones que obligan a extremar las precauciones en las zonas alcanzadas por las alertas oficiales.