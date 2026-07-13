Lluvias y tormentas en el AMBA: qué días se complica el tiempo

Después de varios días dominados por el frío, Buenos Aires se encamina hacia un cambio marcado de tiempo. La temperatura comenzará a recuperarse durante la semana, pero el ascenso vendrá acompañado por un aumento de la nubosidad y el regreso de lluvias , tormentas previstas hacia el viernes.

Hoy se mantendrá un ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 12 grados en la Ciudad. El martes mostrará una mejora térmica, con registros que podrían alcanzar los 14 o 15 grados. Para el miércoles aumentará la nubosidad y aparecerá la primera probabilidad de lluvias débiles. Durante esa jornada, los valores se ubicarían entre los 10 y los 17 grados, con viento predominante del norte. La combinación anticipará el ingreso de aire más templado y húmedo sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El jueves 16 será el punto de quiebre de la semana. Los pronósticos anticipan una temperatura máxima de entre 18 y 20 grados, bastante por encima de los registros del comienzo de la semana, pero también un incremento de la inestabilidad. Se calcula una probabilidad de precipitación del 80%, con lluvias débiles y acumulados reducidos.

Otra previsión disponible señala la posibilidad de chubascos más intensos durante esa misma jornada . El viento norte favorecerá el aumento térmico antes de la llegada de las condiciones más adversas.

El escenario más complicado aparece para el viernes 17. La previsión señala una probabilidad de tormentas cercana al 90% en la Ciudad de Buenos Aires, con unos 11 milímetros de lluvia estimados y ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. La temperatura se mantendría elevada para la época, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima de entre 19 y 20. Las precipitaciones también alcanzarían distintos puntos del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, aunque la intensidad y el horario pueden variar según la evolución del sistema.

La inestabilidad podría extenderse durante el sábado 18. Algunos pronósticos mantienen la posibilidad de tormentas eléctricas fuertes, mientras que Meteored presenta un escenario de lluvias más débiles y cielo cubierto. En cualquiera de los casos, el cambio en la dirección del viento comenzaría a desplazar el aire templado y provocaría un descenso de las temperaturas. La máxima se ubicaría entre los 14 y los 17 grados, con ráfagas del sudeste y condiciones todavía poco favorables para organizar actividades al aire libre.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El domingo 19 llegaría una mejora, aunque una de las previsiones todavía mantiene la posibilidad de alguna precipitación. La temperatura volvería a bajar, con máximas estimadas entre los 13 y los 14 grados en la Ciudad y valores menores en algunos sectores bonaerenses. El cielo permanecería parcialmente nublado y el viento del sudeste podría sostener una sensación térmica más baja.

El panorama deja una semana dividida en dos etapas: un comienzo frío y relativamente estable, seguido por un ascenso térmico y el regreso de la humedad. El período más inestable se concentraría entre el jueves y el sábado, con el viernes como la jornada de mayor atención. Debido a que las previsiones pueden modificarse, conviene revisar las actualizaciones y alertas del Servicio Meteorológico Nacional antes de organizar traslados o actividades.