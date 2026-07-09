Alerta por nevadas y lluvias: anticipan un brusco cambio del tiempo para el fin de semana

Al finalizar el 9 de julio, iniciará un nuevo periodo muy inestable con lluvias y nevadas en el norte patagónico y Cuyo, que se extenderá hasta el final del viernes 10. El SMN elevó a naranja la alerta por nevadas en el sur mendocino, y a naranja y amarillo por lluvias en el noroeste patagónico para el viernes, en tanto que el resto de la franja central mantendrá un marcado aumento de la nubosidad y humedad.

La región Pampeana con ambiente frío a fresco por el avance del frente desde el sur, y en el AMBA, abundante nubosidad, y temperaturas para CABA entre 9 y 14 °C, con algunas lloviznas o lluvias aisladas entre la tarde y noche. El norte del país con aumento de nubosidad, mínimas menos frías y chance de chaparrones y tormentas en el extremo norte del NEA.

Al finalizar el 9 de julio, iniciará un nuevo periodo muy inestable con lluvias y nevadas en el norte patagónico y Cuyo. Archivo MDZ. Sábado y domingo vuelven las temperaturas invernales El norte del país tendrá aumento de nubosidad, sin alertas meteorológicas, y máximas por encima de 20 °C con picos de 25 °C en Formosa, Chaco. noreste de Santiago del Estero y este de Salta. Mientras las condiciones se irán estabilizando en la Patagonia, con una mañana fría a gélida, y ya sin alertas meteorológicas. En el centro-este del país, el tiempo estará húmedo, con neblinas y bancos de niebla matinales, por lo que habrá que estar atentos a la reducción de visibilidad, y con chance de lloviznas intermitentes en un día frío con poca amplitud térmica, entre 8 y 14 °C para CABA, por ejemplo.

El domingo 12 en la franja central del país se va a percibir el ingreso del aire frío del sur con un marcado descenso térmico hacia la noche, con nubosidad en disminución. Ya con tiempo más estable, el último día del fin de semana XL tendrá su valor de temperatura mínima en la noche del domingo (no en la mañana), llegando a unos 7 °C cerca de la medianoche para CABA, y hasta 3 °C en ese mismo momento para zonas del GBA.

El norte argentino estará con probables lluvias y tormentas en Misiones, Formosa, el norte de Corrientes y el este de Chaco. Gradualmente, la porción norte del país también recibirá el aire relativamente más frío, generando un notable descenso de las temperaturas mínimas para iniciar la nueva semana.