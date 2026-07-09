El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas Gámez tras el hallazgo del cuerpo del niño

La muerte de Lucas Gámez , el niño argentino que permanecía desaparecido tras los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, sigue generando una profunda conmoción. Luego de que su cuerpo fuera hallado entre los escombros en el estado de La Guaira, su madre, Blanca Martínez, compartió un desgarrador mensaje de despedida en sus redes sociales.

La psicóloga, especializada en acompañar a pacientes con enfermedades oncológicas, expresó el inmenso dolor que atraviesa tras la pérdida de su hijo. "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", escribió junto a una fotografía en la que aparece abrazando a Lucas en una playa.

En una extensa publicación, Blanca recordó el vínculo que mantenía con el pequeño y reflexionó sobre cómo la tragedia transformó su manera de entender la muerte. "Justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte, mi Lucas Eduardo. Justo yo, que hablaba de la muerte como un proceso natural. Ahora me trago mis palabras", expresó con profundo pesar.

A pesar del dolor, la mujer aseguró que intentará transformar esa experiencia en un homenaje para su hijo. "Te prometo una cosa, Lucas: de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Te amo, hijo. Dios dame las fuerzas", manifestó.

Lucas había nacido en Argentina, donde sus padres venezolanos, Blanca Martínez y Marco Gámez, residieron durante varios años antes de regresar a Venezuela en enero de este año.

El día de los sismos, que coincidió con un feriado nacional, el niño había viajado a pasar la jornada junto a familiares en una vivienda ubicada en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Tras el derrumbe del edificio, sus padres permanecieron durante dos semanas en el lugar de la tragedia siguiendo de cerca las tareas de búsqueda y rescate, en las que también colaboraron especialistas argentinos.

Finalmente, el miércoles se confirmó el peor desenlace: el cuerpo de Lucas fue recuperado entre los escombros, junto a los de sus abuelos, poniendo fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo tanto a Venezuela como a la Argentina.