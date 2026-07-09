La historia de Lucas Gámez, el nene argentino que fue hallado sin vida entre los escombros de Venezuela

Tras dos semanas de intensa búsqueda, la Cancillería argentina confirmó, el miércoles por la tarde, el hallazgo del cuerpo sin vida de Lucas Gámez , el nene argentino de 8 años, entre los escombros de la ciudad venezolana de La Guaira, una de las más afectadas tras los terremotos del 24 de junio.

Antes de la tragedia, el niño de 8 años había viajado a Venezuela junto a sus padres, Marcos Gámez y Blancalinda Martínez, para visitar a su familia venezolana durante el feriado por el aniversario de la Batalla de Carabobo.

La tarde del miércoles 24 de junio, el niño se encontraba con uno de sus tíos en uno de los ascensores del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, cuando los dos terremotos sacudieron al país. Desde entonces, su familia dio inicio a una desesperada búsqueda para dar con el menor, que hubiera cumplido 9 años este lunes.

A través de las redes sociales, sus padres compartieron fotografías, videos y mensajes con la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

Lucas había nacido en Argentina el 6 de julio de 2017 . Sus padres, de nacionalidad venezolana, habían emigrado a nuestro país en 2013 como parte de la diáspora. La familia se instaló en la Ciudad de Buenos Aires, donde el nene pasó gran parte de su infancia.

Durante su estadía en Argentina jugó en las divisiones infantiles de Club Atlético Defensores de Belgrano. Según contó su papá en una entrevista, el fútbol era una de sus principales aficiones.

A comienzos de este año, la familia decidió regresar a Venezuela por motivos personales y para reencontrarse con sus familiares. Lucas comenzó las clases en el colegio Los Arcos, ubicado en Caracas.

Las imágenes difundidas durante la búsqueda mostraban al niño con el uniforme escolar, mientras familiares y allegados solicitaban colaboración para localizarlo. El hallazgo del cuerpo fue realizado por un rescatista del cuerpo de Bomberos de San Pablo, según confirmó la Cancillería argentina.