Terremotos en Venezuela: cómo encontraron el cuerpo de Lucas Gámez

Lucas Gámez quedó enterrado bajo los escombros en los terremotos en Venezuela. El cuerpo del niño argentino fue rescatado esta tarde.

Este miércoles por la tarde rescatistas especializados encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, un niño argentino que fue intensamente buscado después de los terremotos en Venezuela. La triste noticia conmovió a muchas personas que durante casi dos semanas se unieron en oración para hallarlo con vida.

Lucas Gamez murió en los terremotos de Venezuela. IG Blanca Martínez Cómo encontraron el cuerpo de Lucas Gámez El instructor especializado en rescate subterráneo en minería e integrante de Fénix Unit Rescue, Guillermo Arana Leyton estuvo durante la tarde removiendo escombros del edificio Miramar, en Caraballeda.

“Esta mañana teníamos ubicados los cuerpos y los sacamos esta tarde. Estaban los tres abrazados. Lucas con sus abuelos”, dijo a MDZ el rescatista mendocino. “Lucas murió el mismo día del terremoto”, puntualizó.

Además, Arana Leyton dijo que tenían que seguir trabajando en el lugar porque hay más cuerpos para rescatar. “Las familias merecen su duelo”, cerró.

Lucas Gamez junto a su mamá y papá. Archivo Una búsqueda llena de esperanza Los padres de Lucas, Blanca Martínez y Marcos Gámez, buscaron desde el primer momento a su hijo. La mamá fue muy activa en las redes sociales, comentando a diario los avances de las patrullas de rescate y manteniendo viva la esperanza de encontrar al niño con vida.