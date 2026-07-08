Terremotos en Venezuela: cómo encontraron el cuerpo de Lucas Gámez
Lucas Gámez quedó enterrado bajo los escombros en los terremotos en Venezuela. El cuerpo del niño argentino fue rescatado esta tarde.
Este miércoles por la tarde rescatistas especializados encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, un niño argentino que fue intensamente buscado después de los terremotos en Venezuela. La triste noticia conmovió a muchas personas que durante casi dos semanas se unieron en oración para hallarlo con vida.
Cómo encontraron el cuerpo de Lucas Gámez
El instructor especializado en rescate subterráneo en minería e integrante de Fénix Unit Rescue, Guillermo Arana Leyton estuvo durante la tarde removiendo escombros del edificio Miramar, en Caraballeda.
“Esta mañana teníamos ubicados los cuerpos y los sacamos esta tarde. Estaban los tres abrazados. Lucas con sus abuelos”, dijo a MDZ el rescatista mendocino. “Lucas murió el mismo día del terremoto”, puntualizó.
Además, Arana Leyton dijo que tenían que seguir trabajando en el lugar porque hay más cuerpos para rescatar. “Las familias merecen su duelo”, cerró.
Una búsqueda llena de esperanza
Los padres de Lucas, Blanca Martínez y Marcos Gámez, buscaron desde el primer momento a su hijo. La mamá fue muy activa en las redes sociales, comentando a diario los avances de las patrullas de rescate y manteniendo viva la esperanza de encontrar al niño con vida.
El lunes, fue el cumpleaños número nueve de Lucas y Blanca se acercó al edificio en ruinas con una torta, cantó el feliz cumpleaños frente a los presentes porque estaba segura de que el pequeño estaba con vida.
En este sentido, la esperanza de los padres se había reforzado en los últimos días porque algunos equipos de rescate detectaron calor corporal a diez metros de profundidad y las señales eran compatibles con un niño.
El nene argentino
Blanca Martínez y Marcos Gámez son venezolanos y llegaron a Argentina en 2013 por lo que su único hijo nació en Argentina. Hace cuatro meses, la pareja decidió volver a su país.
El día de los terremotos, Lucas había ido a disfrutar de una jornada en la playa junto a unos familiares y estaba en el edificio en el momento de los sismos.