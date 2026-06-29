Tiene 8 años, es argentino y lo buscan desesperadamente entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez es un nene argentino de 8 años que desapareció tras el colapso de un edificio en La Guaira, Venezuela , provocado por los terremotos que afectaron esa región. El menor juega al fútbol y había viajado a pasar el día con sus tíos a la playa. Habían regresado al departamento apenas unos minutos antes de que se produjera el derrumbe.

Sus padres, Marcos Gámez y Blanca Martínez, ambos venezolanos que vivieron durante diez años en la Argentina, participan desde hace varios días de las tareas de búsqueda.

En diálogo con TN, Marcos Gámez explicó que todavía no lograron encontrar a su hijo, aunque mantienen la esperanza. "Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Hace dos días hizo la intención de comunicarse, sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado. Estamos liberando la zona de escombros con una grúa", expresó.

El padre sostuvo que una de las posibilidades es que Lucas haya quedado atrapado en un espacio reducido entre los restos del edificio. "Es un chico delgado", señaló, al explicar por qué cree que aún podría encontrarse con vida entre los escombros. Además, pidió la colaboración del Ejército argentino para reforzar las tareas de rescate.

Según la reconstrucción realizada por un vecino del edificio, Lucas y uno de sus tíos utilizaron el ascensor que llegaba a los pisos impares, ya que el otro estaba fuera de servicio. Ambos descendieron en el tercer piso y debían continuar por la escalera hasta el segundo, donde estaba el departamento.

El vecino siguió hasta el séptimo piso. "Apenas llega al 7, se viene el colapso", relató Marcos Gámez. A partir de esa reconstrucción, la familia intenta determinar si el niño logró llegar al departamento o si quedó atrapado entre las escaleras y el pasillo durante el derrumbe.

La falsa alarma durante la búsqueda

Durante las tareas de rescate se vivió un momento de expectativa cuando un grupo de rescatistas suizos creyó haber encontrado a Lucas. Sin embargo, poco después confirmaron que la persona localizada era un adulto.

Pese a esa frustración, el padre aseguró que no pierde las esperanzas. "No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir", afirmó.

El pedido de ayuda de la familia

El caso tomó mayor repercusión luego de que Blanca Martínez, madre del niño, difundiera un video en redes sociales solicitando ayuda para encontrar a su hijo. Mientras continúan removiendo los escombros del edificio con maquinaria pesada, la familia mantiene intacta la esperanza de que Lucas pueda ser rescatado con vida.